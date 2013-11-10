حسن علی اخلاقی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشهد به‌عنوان یک شهر مذهبی و معنوی نیازمند نمادهایی دینی است و باید این نمادسازی‌ها الگوی سایر شهرها و کشورهای مذهبی باشد.

وی با تاکید بر اینکه در ساخت نمادها باید معنویت را در نظر گرفت، بیان کرد: بودجه های فرهنگی باید به مقوله ترویج فرهنگ رضوی و ساخت و سازهای با محتوا و برگرفته از روح معنویت اختصاص یابد زیرا در غیر این صورت این بودجه به هدر رفته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد تصریح کرد: بخش اعظمی از بودجه‌های فرهنگی باید به مناطق پایین شهر و نقاط حاشیه‌ای نیز اختصاص یابد چرا که این مناطق نیازمند رسیدگی بیشتری است و با این اقدام می توان از وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

اخلاقی با اشاره به اقداماتی که باید برای مناطق پایین شهر انجام شود، بیان کرد: این نقاط جزء حساس‌ترین مناطق قلمداد می شوند بنابراین باید بیشترین بودجه‌ها را به این نواحی سرازیر کرد و به رفع کاستی ها و کم کاریها پرداخت.