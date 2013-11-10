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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۸:۲۳

قدیری در گفتگو با مهر:

معضل ترافیک در مشهد مربوط به نداشتن بودجه است

معضل ترافیک در مشهد مربوط به نداشتن بودجه است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد گفت: شورای شهر و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک با توجه به انجام مطالعات دریافت که این مشکل به نداشتن استراتژی، طرح و برنامه بازنمی‌گردد و در این زمینه مشکل اصلی بودجه است.

محمد حسن قدیری طرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه معضل ترافیک نباید با آمار و ارقام بیان شود، افزود: مشکل ترافیک فرابخشی است و در این میان تنها شهرداری و چند نهاد خاص نباید در این زمینه ورود پیدا کنند زیرا در این خصوص تمامی دستگاه ها در تمامی ستوه مدیریتی نقش دارند.

ترافیک مشکلی که نیازمند جراحی است

وی بیان کرد: تمامی ابعاد و مشکلات ترافیکی نیازمند جراحی است به همین دلیل شورای شهر و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک با توجه به مطالعاتی که انجام داد دریافت که این مشکل به نداشتن استراتژی، طرح و برنامه بازنمی گردد و در این زمینه مشکل اصلی بودجه است.

قدیری طرقی تصریح کرد: در زمینه مهار این مشکل تصمیمات جزیره‌ای توسط دستگاه های مختلف تنها برای انجام تکلیف صورت گرفته است.

طرح جامع حمل و نقل درون شهری

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد با اشاره به طرح جامع حمل و نقل درون شهری تصریح کرد: این طرح توسط ستاد حمل و نقل و سوخت، برنامه ریزی و طراحی شد تا بر این اساس تمامی کلان شهرها تا سال 90، 75 درصد حمل و نقل درون شهری خود را به وسیله حمل و نقل عمومی انجام دهند اما امروز از این برنامه بسیار عقب هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها 30 درصد مردم مشهد از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند و این امر در حالی است که پروژه خط دو قطار شهری 4 سال پیش آغاز و قرار بود ظرف 5 سال اجرایی شود اما در حال حاضر تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این امر در فراهم نبودن زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و افزایش ترافیک تاثیرگذار است.

کد مطلب 2172739

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