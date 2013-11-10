تشویق بانوان برای اهدا خون نیازمند فرهنگسازی است/ کمبود شدید ذخایر خونی

حسین خیامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر واحد انتقال خون استان بحرانی‌ترین روزهای خود را در این زمینه سپری می‌کند و در این راستا از شهروندان به ویژه بانوان تقاضا داریم تا در این امر خداپسندانه مشارکت خوبی داشته باشند.

وی با بیان اینکه هدیه قطرات خون کاری خداپسندانه است که عوارضی برای افراد ندارد، افزود: بانوان خراسانی باید در رابطه با اهدای خون آموزش‌های لازم را فرابگیرند و این امر نیازمند فرهنگسازیهای اساسی و اصولی است.

مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی تصریح کرد: بر خلاف تصور بسیاری از افراد اهدای خون هیچ نوع عوارض و آسیبی برای افراد ندارد و به همین دلیل شهروندان نباید هیچ گونه نگرانی در این خصوص داشته باشند.

وی از کاهش شدید ذخایر خونی خبر داد و افزود: هم اکنون میزان ذخایر خونی در تمامی گروه‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارد و از تمامی افراد جامعه انتظار می‌رود تا همزمان با ایام محرم و عاشورا و تاسوعای حسینی نهایت همکاری را در این امر خداپسندانه داشته باشند.