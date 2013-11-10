به گزارش خبرنگار مهر، کوچ عشایر خراسان جنوبی در سخت‌ترین شرایط و از نقاط صعب العبور انجام می‌شود که این امر موجب بروز مشکلات زیادی برای عشایر و دام شده‌است.

تیغ‌زنی ایل راه‌های عشایری از مهمترین اقدامات آغازشده در استان برای بهبود وضعیت کوچ عشایر بوده که موجب صرف هزینه‌های سنگینی نیز می‌شود.

تیغ زنی ایل‌راه‌ها گرچه در کوتاه مدت تاثیرگذار بوده و موجب بهبود وضعیت کوچ می‌شود اما بارندگی‌ها موجب تخریب ایل‌راه‌ها و بازگشت راه‌ها به حالت اولیه می‌شود.

این در حالی است که از سال گذشته تهیه نقشه ایل راه های عشایری در استان آغاز شده و اعتبارات ملی دریافت کرده است.

خراسان جنوبی چهارمین استان عشایرنشین کشور بوده و نیازمند توجه و همت ویژه مسئولان استانی و ملی است.

عشایر استان به دلیل وجود خشکسالی‌های چند ساله در نوار مرزی اسکان یافته و عشایر مرزنشین هستند و در فصول معتدل و دارای شرایط ویژه به لحاظ غنی بودن مراتع استان اقدام به کوچ می کنند.

بهسازی 3500 کیلومتر از ایل راههای عشایر خراسان جنوبی

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: علیرغم کمبود اعتبارات در سال گذشته و از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و 500 کیلومتر از ایل راه های عشایر استان بهسازی و مرمت شده است.

ابراهیم ابراهیمی با بیان اینکه ایل راه های عشایری استان بیشتر در مناطق مرزی و صعب العبور قرار گرفته است، ، افزود: ایل‌راه‌های عشایری استان هم اکنون شش هزار کیلومتر محاسبه شده است.

وی عنوان کرد: با بررسی‌های انجام شده از این ایل راه ها بیش از 60 درصد این راه‌ها صعب‌العبور هستند.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی مرمت هر کیلومتر ایل راه عشایری در این استان را نیازمند 700 هزار ریال عنوان کرد و بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای مرمت این ایل راه ها دو میلیارد و 500 میلیون ریال برآورده شده است.

تیغ زنی ایل راه ها، راهی عبث برای مرمت راه ها

به گفته وی تیغ‌زنی در ایل راه‌ها تاثیر چندانی در عبور و مرور عشایر نداشته و با کمترین بارندگی تخریب و به حالت اولیه برمی گردد که این مهم نیازمند اجرای پروژه‌های عمرانی جامع است.

ابراهیمی اضافه کرد: بیشترین ایل راه های استان در مناطق مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه قرار دارند.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از تهیه و تنظیم نقشه ایل راه های عشایر استان خبر داد و گفت: نقشه ایل راه های استان در راستای اجرای طرح ملی در حال تدوین است و از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است.

وی ادامه داد: این نقشه در شناسایی مناطق ییلاقی و قشلاقی عشایر در استان نقش بسزایی دارد.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در پایان به جمعیت عشایر استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 15 هزار و 676 خانوار عشایر با جمعیت 82 هزار و 549 نفر در استان اسکان دارند.

باتوجه به اینکه ایل‌راه ها مسیر خاکی هستند که عشایر در مدت زمان کوچ بارها از آن عبور می‌کنند و شرایط منطقه به شکلی است که ضمن عدم زیرساخت مناسب با اندک بارندگی و روان آب تخریب می‌شود و دربسیاری مواقع براثر بارش‌ها ممکن است مسیرهایی که حتی یک هفته پیش موج تراشی ومرمت شده تخریب شود.

نیاز است تا با همکاری مسئولان و مدیران استانی و اختصاص اعتبارات خاصی در این زمینه برای عشایر که قشر قانع و شجاع کشور هستند و در قبال بیشترین فداکاری ها و تولیدات دامي، کمترین خواسته ها را از دولت و مسئولان مربوطه دارند، نسبت به بهسازی اساسی ایلراهها با احداث ابنیه فنی و زیرساخت های مناسب اقدام شود.

اقدامات اساسی و زیر ساختی در زمینه ایل راه های عشایری می تواند باعث جلوگیری از تخریب وفرسایش ایلراه ها شده و به دنبال آن صرفه جویی زیادی در هزینه کرد دولت و از طرفی رفاه حال عشایر را دارد.