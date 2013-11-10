وقتی شهرت جهانی هم مشکلی را حل نکرد/ له شدن سیب مراغه زیر پای دلالان

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل سرما میوه های تابستانی در میوه فروشی ها جای خود را به میوه های رنگارنگ و خوشمزه ی پاییزی همچون سیب، آنار ، نارنگی و لیمو شیرین داده اند که در این بین توجه به مشکلات باغداران که هر ساله با انبوه مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اهمیت دوچندانی دارد.

سیب که یکی از اصلی ترین میوه های پاییزی کشور محسوب می شود، قیمت ثابت و نه چندان بالایی در بازار دارد که البته در اواخر زمستان هر سال با آغاز عید نوروز افزایش قیمت چند برابری دارد.

بررسی دلایل این افزایش قیمت چند برابری نشان می دهد که مقصر اصلی باغداران نیستند، بلکه این دلالان بازار و سردخانه داران هستند که در اوایل پاییز با خرید ارزان قیمت سیب ها از باغداران و ذخیره ی آنها، در اواخر زمستان بازار را تحت تاثیر قرار می دهند.

صادرات70درصدی سیب مراغه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه

در این بین شهرستان مراغه با تولید بیش از 150 هزار تن سیب درختی در آذربایجان شرقی رتبه اول را به خود اختصاص داده و ۷۰ درصد سیب درختی تولیدی این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه صادر می‌شود.

باغداران شهرستان مراغه نیز به عنوان قطب تولید کننده سیب کشور ، هر ساله با انبوه مشکلات اقتصادی مواجه هستند که رسیدگی به مشکلات این باغداران اهمیت خاصی به جهت تنظیم بازار دارد.

به اعتقاد کارشناسان ، مشکل بازار پس از تولید چالش بزرگ بخش کشاورزی آذربایجان شرقی است که همه ساله با فرا رسیدن فصل برداشت محصولات از جمله سیب رخ می نماید و به نظر می رسد امسال نیز مشکلاتی بر بازار این محصول سایه افکنده و مسئولان، کشاورزان و مردم را در آشفتگی خود سردرگم کرده است، به طوریکه با توجه به کاهش تولید، بازار سیاه سیب در استان درصورت برنامه ریزی و نظارت نا مناسب دور از انتظار نیست .

البته لازم به ذکر است که باغداران و تولید کنندگان در بیشتر اوقات موفق به عرضه مستقیم محصولات خود نیستند و مصرف کنندگان هم به صورت مستقیم نمی توانند از باغدار و تولید کننده نیازهای خود را تامین کنند و شاید قیمت این میوه را دلالان تعیین می کنند .

کاهش تولید سیب مراغه در نتیجه عدم حمایت از تولید کنندگان است

یکی از باغداران سیب در مراغه با اشاره به اینکه مجبور است محصول خود را با قیمت پایین به بازار عرضه یا بعد از برداشت روانه سردخانه کند، گفت: باغداران نمی‌توانند محصول خود را به قیمت منطقی و با سود مناسب بفروشند و بیشتر سود به جیب دلالان می رود.

یعقوب اسکندری با بیان اینکه برای گذران زندگی با مشکل مواجه است، افزود: این بی انصافی است که یک باغبان زحمتکش نتیجه و سود تولید خود را نمی بیند و این دلالان هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند.

وی واردات بی ‌رویه سیب را در زمانی که وقت عرضه محصول انبار شده است، بی فایده دانست و ادامه داد: ما در اینصورت دچار ضرر و زیان می‌شویم و این چنین می شود که هر ساله نسبت به پارسال تعداد باغداران سیب در مراغه کاهش می یابد و فقیر تر می شویم.

این باغبان ریش سفید هزینه تولید سیب روی درخت را برای هر کیلوگرم حداقل 1000 تومان دانست و گفت: متاسفانه الان قیمت که دلالها پیشنهاد می کنند خیلی پایین است.

اسکندری کاهش تولید سیب مراغه را در نتیجه عدم حمایت از تولید کنندگان بیان کرد و افزود: اگر دولت از تولید کنندگان حمایت نکند، تولید کاهش می‌یابد و باغداران رغبتی به ادامه تولید نخواهند داشت.

وی همچنین ادامه داد: سال‌‌ هاست که مشکل خرید سیب صنعتی از باغداران آذربایجان شرقی به اصلی‌ ترین دغدغه آنان تبدیل شده و در این میان نبود برنامه‌های اصولی و کارآمد سبب شده تا باغداران استان و شهرستان مراغه بیشترین ضرر را متحمل شوند.

مشکلات اقتصادی باغداران، سیب تولیدی مراغه را 10 درصد کاهش داد!

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه در کنار مشکلات اقتصادی، سرما زدگی و حوادث طبیعی تولید سیب در مراغه را ۱۰ درصد کاهش داده است، ادامه داد: تا پایان آبان ماه که تمام سیب ها برداشت می شود، پیش بینی میکنیم بیش از 140 هزار تن محصول سیب از باغات مراغه توسط باغداران برداشت شود.

محمد نریمانی با بیان اینکه در مراغه ۱۰ هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که از این حیث جزء شهرستان های برتر کشور است، گفت: متوسط تولید در باغات حدود ۲۵ تن در هکتار است که امسال سرمای دیررس بهاره عامل کاهش محصول سیب در این شهرستان شد.

وی با بیان اینکه شهرستان مراغه با تولید سالانه250 هزارتن میوه، قطب اول تولید محصولات باغی در آذربایجان شرقی محسوب می شود، افزود: البته متاسفانه طوفان امسال به باغات سیب مراغه خسارات میلیاردی وارد کرد و باید دولت با کمک بیمه این خسارات را جبران کند تا بیشتر از این شاهد کاهش تولید میوه در مراغه نباشیم.

نریمانی با اشاره به اینکه کارشناسان جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات در حال بررسی کارشناسی برای جبران خسارت کشاورزان هستند، افزود: امسال قیمت محصول تازه مناسب بود و اگر به درستی انبار سیب صورت گیرد ، میتوان بازار سیب را در زمستان و عید نوروز کنترل کرد.

بی نظمی قیمت سیب به دلیل کمبود سردخانه در مراغه است

نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس نیز در این خصوص گفت: برای حل مساله بی نظمی و ناعادلانه بودن قیمت سیب می بایست بازارهای جدیدی برای این محصول در کشورهای همجوار پیدا کرد.

مهدی دواتگری با اشاره به اینکه بی نظمی قیمت سیب به دلیل کمبود سردخانه در مراغه است، افزود: باغ ها نیز باید اصلاح و گونه های جدید سیب وارد استان شود، چرا که مدرنیزه کردن باغها سبب افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید می شود .

وی با بیان اینکه سیب از مهمترین محصولات باغی آذربایجان شرقی و شهرستان مراغه است، ادامه داد: مراغه از مناطق مستعد کشاورزی در کشور است که سیب مراغه شهرت جهانی دارد.

دواتگری ریزش‌های قبل از برداشت محصول را از بزرگ ‌ترین مشکلات باغداران مراغه بیان کرد و گفت: میزان ریزش سیب‌های زرد و قرمز لبنانی موسوم به گُلدِن و رِد دِلیشز که ارقام غالب محصول سیب منطقه است، در برخی موارد به 80 درصد کل محصول نیز می‌رسد و به این ترتیب بخش عمده محصول در پایان دوره رشد از دست می‌رود .

وی قیمت سیب را بسیار پایین دانست و آنرا جوابگوی هزینه‌های تولید اعلام نکرد و افزود: قیمت سیب در بازار چند برابر قیمتی است که دلالان و واسطه‌ها از باغداران می‌ خرند و مسئولان باید برای حل این مشکل به ‌صورت اساسی چاره ‌اندیشی کنند.

دواتگری همچنین با بیان اینکه همزمان با آغاز برداشت سیب در این شهرستان برای بیش از سه هزار نفر از مردم منطقه و شهرهای حومه اشتغال ایجاد شده است، افزود: امسال به منظور نگهداری و ذخیره سیب، ظرفیت سردخانه‌های این شهرستان از ۲۵ هزار تن به ۸۰ هزار تن افزایش یافته است ولی باز جوابگو نیست و باید تعداد سردخانه ها افزایش یافته و باغداران بتوانند محصول خود را خودشان انبار کنند، نه دلالان.

-----------------------------------------------

گزارش از محمدرضا علی اشرفی