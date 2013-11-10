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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۳:۴۱

ظریف در نشست خبری:

ناامید نشدم / نسبت به توافق امیدوار هستیم

ناامید نشدم / نسبت به توافق امیدوار هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص به نتیجه نرسیدن مذاکرات در ژنو گفت: طبیعی است وقتی شروع می کنیم و به جزئیات می پردازم پر واضح است که تفاوت باشد اما من نامید نشدم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری پایان دومین دور مذاکرات ایران وکشورهای 3+3 در ژنو گفت:6کشور شاید تفاوت هایی داشته باشند اما همه با هم کار می کنیم امید داریم به توافق هایی دست یابیم وقتی با هم دوباره ملاقات کردیم.

در پاسخ به این سئوالی درباره موضع گیری های فرانسه گفت: موافق هستم با خانم اشتون . انتظار داریم اعضا دیدگاه خود را داشته باشند. من هم قدردان هستم که همه وزیران خارجه در نشست حضور یافتند.
 
وی در خصوص به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیان کرد: طبیعی است وقتی شروع می کنیم و به جزئیات می پردازم پر واضح است که تفاوت باشد اما من نامید نشدم.

 

کد مطلب 2172748

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