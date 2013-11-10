تفاوت هایی وجود دارد/ پیشرفت زیادی حاصل شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری پایانی مذاکرات ایران و 3+3 در ژنو گفت:در یک جلسه طولانی حضور داشتیم.پیشرفت های زیادی حاصل شده و هنوز تفاوت هایی وجود دارد.

وی افزود: ظریف و بنده با تیم مذاکره کننده ایران 20 نوامبر تشکیل جلسه خواهیم داد.

اشتون در پاسخ به سئوالی درباره چشم انداز این مذاکرات گفت: درگیر مذاکرات سختی بودیم ما به اینجا بر خواهیم گشت به این نشست که به کار ادامه دهیم و به هدف برسیم.

وی در خصوص نقش فرانسه در شکست مذاکرات اظهار داشت: فرانسه نقش مهمی را ایفا می کند امروز هم نقش مهمی ایفا کرد در کنار همکاران دیگر وزرا آمدند که به پیشبرد فرایند کمک کنند.