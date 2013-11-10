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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۷

هفته پنجم لیگ دسته دوم:

ماشین سازی و شهرداری تبریز امروز به میدان می روند

ماشین سازی و شهرداری تبریز امروز به میدان می روند

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم های فوتبال ماشین سازی و شهرداری تبریز امروز یکشنبه از چارچوب بازی های هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور به دیدار حریفان خود می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه تیم ماشین سازی تبریز از ساعت 14:30 امروز در ورزشگاه تختی به دیدار تیم شهرداری جویبار خواهد رفت. ماشین سازی هم اکنون با شش امتیاز پس از مس سونگون در رده دوم جدول گروه الف قرار دارد.

اما تیم شهرداری جویبار هم پیش از دیدار با ماشین سازی دو بازی انجام داده که هر دو دیدارش را با تساوی پشت سر گذاشته است. این تیم جویباری در رده دوازدهم جدول 13 تیمی گروه ایستاده است.

تیم شهرداری تبریز هم امروز یکشنبه در گرگان به دیدار تیم اتکا این شهر می رود. شهرداری تبریز در گروه دوم این رقابتها با شش امتیاز در رده ششم ایستاده و تیم اتکا گرگان هم با هفت امتیاز از چهار بازی در رده دوم جدول این گروه قرار گرفته است.

مس سونگون دیگر نماینده استان در لیگ دسته دوم هم فردا دوشنبه به دیدار تیم شهرداری اردبیل می رود. این بازی به میزبانی تیم شهرداری اردبیل به انجام خواهد رسید. هم اکنون تیم مس سونگون با شش امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم های ماشین سازی و شهرداری اردبیل در صدر ایستاده و تیم اردبیلی در خانه سوم قرار دارد.

کد مطلب 2172751

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