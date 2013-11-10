ماشین سازی و شهرداری تبریز امروز به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه تیم ماشین سازی تبریز از ساعت 14:30 امروز در ورزشگاه تختی به دیدار تیم شهرداری جویبار خواهد رفت. ماشین سازی هم اکنون با شش امتیاز پس از مس سونگون در رده دوم جدول گروه الف قرار دارد.

اما تیم شهرداری جویبار هم پیش از دیدار با ماشین سازی دو بازی انجام داده که هر دو دیدارش را با تساوی پشت سر گذاشته است. این تیم جویباری در رده دوازدهم جدول 13 تیمی گروه ایستاده است.

تیم شهرداری تبریز هم امروز یکشنبه در گرگان به دیدار تیم اتکا این شهر می رود. شهرداری تبریز در گروه دوم این رقابتها با شش امتیاز در رده ششم ایستاده و تیم اتکا گرگان هم با هفت امتیاز از چهار بازی در رده دوم جدول این گروه قرار گرفته است.

مس سونگون دیگر نماینده استان در لیگ دسته دوم هم فردا دوشنبه به دیدار تیم شهرداری اردبیل می رود. این بازی به میزبانی تیم شهرداری اردبیل به انجام خواهد رسید. هم اکنون تیم مس سونگون با شش امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم های ماشین سازی و شهرداری اردبیل در صدر ایستاده و تیم اردبیلی در خانه سوم قرار دارد.