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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۵۷

سرپرست اداره تعاون روستايي شهرستان كردكوي منصوب شد

سرپرست اداره تعاون روستايي شهرستان كردكوي منصوب شد

کردکوی - خبرگزاری مهر : مدير تعاون روستايي استان گلستان طي حكمي آقاي علي ابراهيمي را به سمت سرپرست اداره تعاون روستايي شهرستان كردكوي منصوب نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه، محمدتقي رجايي در اين حكم چنين آورده است: نظر به سابقه و تجربيات مفيد به موجب اين ابلاغ بعنوان سرپرست اداره تعاون روستايي شهرستان كردكوي منصوب مي شويد.

وی در ادامه حکم افزود: پيگيري و اجراي برنامه ها در حوزه تعاوني ها و تشكل ها به ويژه ارشاد، نظارت و سرپرستي با رويكرد حمايت از توليد و با همكاري و تعامل منطقي با همكاران، اعضاء محترم هيات مديره و مديران عامل شركت ها و اتحاديه ها و مسئولان محترم شهرستاني و استاني مورد انتظار است.

شایان ذکر است سرپرست  اداره تعاون روستایی شهرستان كردكوي دارای مدرک فوق ليسانس مدیریت دولتی بوده و درکارنامه وی بیش از 22 سال سابقه مدیریتی دیده می شود .

در پايان رجايي از زحمات آقاي سيد تقي حسيني الارزي  در زمان تصدي رئيس اداره تعاون روستايي كردكوي تقدير بعمل آورد.

کد مطلب 2172752

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