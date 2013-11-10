سرپرست اداره تعاون روستايي شهرستان كردكوي منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه، محمدتقي رجايي در اين حكم چنين آورده است: نظر به سابقه و تجربيات مفيد به موجب اين ابلاغ بعنوان سرپرست اداره تعاون روستايي شهرستان كردكوي منصوب مي شويد.

وی در ادامه حکم افزود: پيگيري و اجراي برنامه ها در حوزه تعاوني ها و تشكل ها به ويژه ارشاد، نظارت و سرپرستي با رويكرد حمايت از توليد و با همكاري و تعامل منطقي با همكاران، اعضاء محترم هيات مديره و مديران عامل شركت ها و اتحاديه ها و مسئولان محترم شهرستاني و استاني مورد انتظار است.

شایان ذکر است سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان كردكوي دارای مدرک فوق ليسانس مدیریت دولتی بوده و درکارنامه وی بیش از 22 سال سابقه مدیریتی دیده می شود .

در پايان رجايي از زحمات آقاي سيد تقي حسيني الارزي در زمان تصدي رئيس اداره تعاون روستايي كردكوي تقدير بعمل آورد.