مخالفت ایران با تلاش فرانسه برای ورود موضوع سوریه به مذاکرات/ اعتماد پیش نیاز هر قدم ایران است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان در نشست خبری که پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 و نشست مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران داخلی درباره لابی صهیونیستی برای عدم توافق در مذاکرات گفت: بعید می دانم لابی صهیونیستی دخیل بوده باشد. رژیم صهیونیستی دست و پاهایی می زند ولی بحث مذاکرات و اینکه چقدر هیات ها نگرانی های رژیم صهیونیستی را در نظر دارند مربوط به خودشان می شود.

وی افزود: ما امیدواریم هیات ها بر اساس منافع ملی خود و رفع مشکل ساختاری اقدام کنند، وضعیت رژیم صهیونیستی نیز معلوم است.

وزیرامورخارجه کشورمان در پاسخ به این سئوال که آیا مواضع فرانسه در این مذاکرات در روابط ایران و فرانسه تاثیر می گذارد بیان کرد: ما بدنبال توسعه روابط با همه کشورهایی که با آنها رابطه داریم هستیم. با فرانسه در گذشته روابط بسیار خوبی داشتیم این موضوع را به وزیرامورخارجه فرانسه نیز هم در سفر به پاریس و هم دیروز گفته ام.

ظریف تاکید کرد: در دوره گذشته در مذاکرات هسته ای فرانسه نقش پیشتاز داشته است و امیدواریم که بتواند نقش مثبتی را در این دور مذاکرات ایفا کند.

ظریف همچنین درباره اینکه آیا توافقی صورت گرفته یا خیر؟ و اینکه رسانه ها در مورد شکست مذاکرات خبرهایی اعلام می کنند گفت: از این موضوع که رسانه ها چه مطلبی می زنند نگران نیستم موضوع این است که مذاکرات خوب بوده در آن حد تفاهم بود که برای اولین بار با خانم اشتون مصاحبه مطبوعاتی داشتیم دور قبل برای اولین بار بیانیه مشترک و این بار کنفرانس خبری مشترک داشتیم.

وی با اشاره به اینکه بعضی ها تمایل دارند این مذاکرات شکست بخورد گفت: اسرائیل دوست دارد مذاکرات شکست بخورد انشاءالله در ایران کسی این موضوع را نمی خواهد. دوست دارم در ایران همصدایی با اسرائیل وجود نداشته باشد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران درباره اینکه مذاکرات آینده چند روزه خواهد بود گفت: 20 نوامبر یک فرصت سه روزه در نظر گرفته ایم. این موضوع بستگی به این مطلب دارد که چقدر وقت داشته باشیم. 20 نوامبر اولین فرصتی بود که من و خانم اشتون هر دو زمان آزاد داشتیم. من از 23 نوامبر باید در تهران میزبان اجلاس وزرای خارجه اکو باشم.

ظریف در این باره که آیا در دور بعدی نیز ممکن است وزرا حضور داشته باشند گفت: وزرا دوست دارند به قول خودشان در آتش بازی آخر و زمان به نتیجه رسیدن حضور داشته باشند اما دور آتی نیز در سطح معاونین وزرای خارجه خواهد بود.

وزیرامورخارجه کشورمان تاکید کرد: دور قبلی مذاکرات من و خانم اشتون حضور داشتیم که حضورمان منحصر می شود به افتتاحیه و اداره مذاکرات. تا به حال دیدارها در همان سطح معاونین بوده و به غیر از جلسه نیویورک و جلسه شب گذشته باقی جلسات در سطح معاونین است.

ظریف افزود: این دور از مذاکرات یک استثنا بود چون وزرای امورخارجه آمدند من مجبور شدم با وزرا مذاکره کنم مذاکرات دو جانبه به غیر از روز اول که در سطح معاونین بود مابقی با حضور من برگزار شد اما دفعه آینده به وضع گذشته باز می گردیم و جلسه افتتاحیه را من و خانم اشتون شروع می کنیم و مابقی را دوستان ادامه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: با باور به توان مردم، جمهوری اسلامی و حماسه سیاسی اخیر و همه این توانمندی ها مذاکرات را پیش می بریم.

ظریف درباره روند مذاکرات و اینکه آیا توافقی حاصل شده بیان کرد: قصد ما مقاومت در برابر هرگونه زیاده خواهی است و اینکه بادنیا با منطق صحبت کنیم.

وی تاکید کرد: آنچه باعث شده در دو، سه ماه اخیر بدخواهان جمهوری اسلامی در انزوا قرار گیرند معرفی چهره واقعی مردم ایران و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی که مبتنی بر اعتدال و تعامل سازنده بوده ، است.

وی در مورد اینکه آیا درباره گام اول و آخر توافقی شده و چه تضمینی وجود دارد که اگر ایران به تعهدات عمل کند طرف مقابل نیز عمل کند بیان کرد: هنوز توافقی نکردیم. در مسیر رسیدن به توافق پیشرفت های خوبی داشتیم. هر توافقی باید به مرحله ای را که در نشست قبلی و مذاکرات وین نیز مطرح کردیم در برداشته باشد. هدف مشترک تصویر نهایی و گام اول باید با هم پیش رود بدون این سه مرحله نمی توانیم به نتیجه برسیم.

وزیرامورخارجه کشورمان ادامه داد: علاوه بر این که باید این سه نکته را تعریف کنیم باید سازوکاری نیز برای نظارت بر صحت کار در نظر بگیریم.

وی گفت: اینها چارچوب هایی است که در ذهن داریم بعضی مورد توافق قرار گرفته و بعضی جزئیات باقی مانده است.

ظریف در این باره که مایکل مان گفته است روی میزان و درجه غنی سازی اختلاف داریم بیان کرد: اینکه ما چه می خواستیم یا آنها چه می خواستند و در چه مواردی توافق بود در مرحله بحث هستیم. اختلاف نظر وجود دارد از ابتدا اگر نبود اینجا نبودیم.

وی با بیان اینکه بی اعتمادی جدی است اظهار داشت: هر قدمی که برداشته می شود باید اعتماد را در ما ایجاد کند. مایکل مان در هیچ کدام از مذاکرات نبوده و هر نکته ای که در مورد اختلافات بیان کند درست نیست. در جلسه آخر هم قر ار شد کار را پیش ببریم و اینکه کجا تفاهم بوده و کجا اختلاف مبنای واقعی ندارد.

ظریف گفت: گمانه زنی هایی که مطرح می شود همیشه خارج از واقعیت است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در نشست 10 روز آینده توافق جدی صورت می گیرد اظهار داشت: این فرصتی است که همه هیات ها به پایتخت های خود باز می گردند و فرصت دارند بیشتر فکر کنند.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه روند 8 سال گذشته در جهت دیگری بوده است بیان کرد: میزان بی اعتمادی به حدی بوده که در جهت رسیدن به نتیجه گامی برداشته نشده است. بعد از 8 سال گام جدیدی برداشته می شود و ممکن است دوستان نگرانی هایی داشته باشند امیدواریم با گذشت زمان نگرانی ها حل شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی درباره بحث تحریم هانیز گفت: یکی از اساسی ترین موضوعات مسئله تحریم است اینکه در مذاکرات قبلی نیز کارشناسان تحریم حضور داشتند بر همین اساس بود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا وزرای خارجه کشورها در مذاکرات شرکت کردند اما توافق حاصل نشد بیان کرد: این احتمال وجود دارد که در این جلسه بحث های مهمی مطرح شود حتی این احتمال وجود داشت که به نتیجه برسد.

ظریف درباره اظهارات وزیرخارجه فرانسه درباره آب سنگین رآکتور اراک اظهار داشت: آب سنگین بالاخره جزئی از برنامه هسته ای ایران است در این مذاکرات قرار است درباره برنامه هسته ای بحث شود. اینکه یک کشوری آب سنگین را مطرح کرده مهم نیست اینکه چه توافقی شود مهم است. ما بر حقوق خود اصرار داریم و نمی خواهیم کسی فکر کند که بدنبال سلاح هستیم. چنین چیزی را به نفع خود نمی دانیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بر سر میز مذاکره در خصوص اختلاف های دیگر از جمله سوریه بحث شد و آیا این امر دلیل مخالفت فرانسه است خاطرنشان کرد: در مذاکرات دوجانبه با فرانسه راجع به همه موضوعات از جمله سوریه صحبت کردیم. ما گفتیم موضوع مذاکرات ما در 1+5 صرفا هسته ای است با هیچ کس نه فرانسه و نه آمریکا بحث دیگری را مطرح نمی کنیم و هدف مذاکرات نیز تنها هسته ای است و تقویت رابطه با موضوعات دیگر مطرح نیست.

ظریف درباره مذاکره با آژانس و سفر آمانو به ایران تصریح کرد: ما روش دیگری را با آمانو دنبال می کنیم و آن روش را تا حد خوبی در مذاکرات هفته گذشته پیش بردیم. آمانو که به تهران بیاید مذاکرات ادامه پیدا می کند و نهایی می شود. اعتقاد داریم روابط ما با آژانس باید بر اساس راهکار جدی برای حل و فصل موضوعات باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا به توافق نرسیدیم بیان کرد: اگر در دو جمله در یک متن توافق نکنید مفهوم آن این نیست که توافق نکردیم باید در مورد کل متن توافق شود. قسمت قابل توجهی از دیدگاهها به هم نزدیک شده و در بعضی جاها نیز اختلاف وجود دارد.