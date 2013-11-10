توسعه 50 هزار مترمربعی فضای سبز پردیس تا پایان امسال/ ایجاد 5 پارک جدید در شهر

محمد لاله در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: خوشبختانه فعالیت های شهرداری پردیس در زمینه توسعه و نگهداری فضای سبز بعنوان شاخصی در راستای ارتقای نشاط در میان شهروندان در سطح خوبی قرار دارد.

وی ادامه داد: طی سال جاری 300 هزار گلدان گل فصلی بهاره و پاییزه در نقاط مختلف شهر کاشته شد، همچنین بیش از 30 هزار اصله درخت و درختچه زینتی نیز خریداری و غرس شد.

این مسئول اضافه کرد: با کمک مسئولان و کارکنان بخش فضای سبز شهرداری پردیس از ابتدای امسال تا اول آبان ماه 10 هزار مترمربع فضای سبز در شهر ایجاد شد.

لاله بیان داشت: همچنین طبق برنامه ریزی های انجام شده و اتمام اموری نظیر نخاله برداری و خاک ریزی تا پایان سال جاری 50 هزار مترمربع فضای سبز به وضع کنونی شهر افزوده می شود تا شهروندان از وجود چنین مناظری لذت ببرند.

به گفته شهردار پردیس، مدیریت شهری این شهر قصد دارد تا در یک برنامه ریزی مدون پنج قطعه پارک جدید در این شهر را تا پایان سال 92 افتتاح کند.

تجهیز 40 هزار مترمربع از فضای سبز به آبیاری تحت فشار

وی از تجهیز 40 هزار مترمربع از فضای سبز شهر جدید پردیس به سامانه های آبیاری تحت فشار در راستای ارتقای بهره وری مصرف آب و استفاده بهینه از این مایه کمیاب در حوزه شرق استان تهران خبر داد.

این مسئول تصریح کرد: در این سرفصل مهم از امور مرتبط به واحد شهرسازی و بخش فضای سبز تا کنون و در بازه زمانی 6 ماهه نخست امسال، 10 هزار مترمربع از فضای سبز شهر پردیس به سامانه های آبیاری قطره ای تجهیز شده است.

لاله ادامه داد: از دیگر اقدامات این مجموعه بعنوان گزارش عملکردی 6 ماهه سال جاری می توان به لایروبی سه رشته قنات به طول یک هزار متر به همراه 10 میله قنات دیگر اشاره کرد.

شهردار پردیس اضافه کرد: علاوه بر این، امسال شهرداری پردیس 30 هزار گلدان گل دائمی و درختچه زینتی را در گلخانه خود پرورش و تولید کرد.

بر پایه این گزارش، حفر یک حلقه چاه جدید با بستر سنگ، احداث انباری با حجم 40 مترمکعب در فاز چهار، راه اندازی و لایروبی یک حلقه چاه در خیابان فردوس، احداث دو سالن تولید گل، احداث 70 مترمربع ساختمان اداری و نگهبانی و ایجاد 100 مترمربع انباری برای فضای سبز شهرداری از دیگر اقدامات این بخش قلمداد می شود.