جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صحافان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات ماه‌های اخیر صحافان در ارتباط با کتاب گفت: کسب و کار صحافی رونق ندارد، اما روال معمولی خود را می‌گذراند و همه هم به دنبال ارزانی مواد اولیه کار صحافی هستند و البته در دو ـ سه ماه اخیر تا حد کمی قیمت کاغذ و مقوا پائین آمده است، ولی هنوز ثباتی پیدا نکرده است و این مسئله هم به نبود تناسب میان عرضه و تقاضا برمی‌گردد.

رئیس اتحادیه صحافان اضافه کرد: تا چند ماه پیش که کاغذ به قیمت بالایی رسیده بود، کتاب که تیراژش کم بود، کمتر هم شد و به نظرم یکی از معضلات کنونی حوزه کتاب، همین تیراژ کم آن است. وقتی تیراژ کتاب کم می‌شود، کسب و کار صحافی هم از رونق می‌افتد، چون کار صحافی مثل کار چاپ نیست که شما اگر 1000 نسخه از یک کتاب را هم چاپ کنید، چون دور ماشین را روی چاپ 5000 نسخه تنظیم کرده‌اید، پول 5000 نسخه را بگیرید، بلکه هر تعداد نسخه صحافی کنید، دقیقاً به اندازه همان تعداد نسخه، پول صحافی می‌گیرید.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر، قیمت پشت جلد کتاب است که من این را به معاون فرهنگی وزیر ارشاد هم منتقل کردم و گفتم که ناشران باید در این زمینه کمی بیشتر دقت کنند، چرا که با لحاظ کردن همه نوسانات قیمت در زمینه مواد اولیه تولید کتاب اعم از حوزه صحافی و چاپ و لیتوگرافی و زینک و مسائل دیگر، شما هر طور هم حساب کنید، نباید قیمت کتاب اینقدر بالا باشد. همین باعث شده ناشرها بالاجبار تیراژ کتاب‌هایشان را پائین بیاورند و در عوض قیمت آن را بالا ببرند. این باعث می‌شود فروششان کم شود و در واقع هم به خودشان ضرر می‌زنند، هم به ما.

غفاری رهبر ادامه داد: به جرات می‌توانم بگویم ناشرها قیمت کتاب‌ها را از پارسال تا الان، دو برابر بالا برده‌اند. من رکود فعلی را در کار تولید و فروش کتاب، اولاً در تیراژ پائین کتاب، ثانیاً در قیمت بالای آن و ثالثاً در نبود ثبات در قیمت کاغذ و مقوا و دیگر مواد اولیه تولید کتاب می‌دانم.

وی با دفاع از کارنامه سرپرست قبلی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و نیز مدیرکل فعلی دفتر امور چاپ، به تغییر در این معاونت و شایعاتی که پیرامون تغییر مدیرکل دفتر امور چاپ وجود دارد، اشاره کرد و افزود: در 10 ماهی که آقای علمشاهی در این مسئولیت بود، به عنوان یک مسئول تقریباً با مسائل و مشکلات حوزه چاپ آشنا شده بود و الان زمان مناسبی برای حل مشکلات است. در صورتی که اگر تغییری در این حوزه به وجود بیاید، دوباره باید 10 ماه دیگر وقت صرف کنیم تا این فرد جدید را با مشکلات عرصه چاپ آشنا کنیم.