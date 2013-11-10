روحانی وارد مجلس شد/ استقبال باهنر از رئیس جمهور و همراهان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دقایقی قبل با منظور شرکت در جلسه رای اعتماد نصرالله سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان با استقبال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در صحن علنی مجلس حضور یافت.

علی لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده دارد و قرار است رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی خود سخنرانی کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، محمد نهاوندیان مسئول دفتر رئیس جمهور ، حسین فریدون برادر رئیس جمهور و جمعی از وزیران رئیس جمهور رئیس جمهور را همراهی می کنند.

نصرالله سجادی سومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان است، پیش از این سلطانی فر و امیری صالحی از سوی رئیس جمهور برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شدند ولی موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در صورتی که سجادی موفق به کسب رای اعتماد از سوی نمایندگان شود با ورود وی به دولت ترکیب کابینه تکمیل خواهد شد.