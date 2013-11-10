  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۸:۴۷

سردار میرشکار:

حرکت در مسیر شهدا بهترین راه دفاع است

حرکت در مسیر شهدا بهترین راه دفاع است

بهشهر - خبرگزاری مهر: یکی از یادگاران دفاع مقدس، حركت در مسير شهدا را بهترين راه دفاع از خون شهدا برشمرد و گفت: فرهنگ شهادت موجب شده تا دشمنان چشم طمع به ايران اسلامي نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار شنبه شب در یادواره شش شهید والامقام مسجد النبي بهشهر افزود: یادواره شهدا با هدف بیمه‌کننده انقلاب در برابر توطئه‌ها و ترفندهای دشمن برگزار مي شود كه بايد قدر دانسته شود.
 
وي اظهار داشت: برگزاری یادواره‌های شهدا سبب می‌شود که جوانان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت آشنایی بیشتری پیدا کنند كه بايد در اين رابطه با موشكافي بيشتري عمل كرده و جوانان بيشتري را در يادواره ها جذب كنيم.
 
ميرشكار بيان داشت: امروز ترويج و تبليغ پيام شهدا و ارزش هاي انقلاب از جمله وظايف ماست كه هر یک از ما باید یک رسانه برای تبلیغ فرهنگ شهید و شهادت در جامعه باشیم تا ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه حفظ شود.
 
اين يادگار 8 سال دفاع مقدس افزود: شهدا نمونه بارزی از انسان‌های آگاه و بصير بودند كه در مدرسه ولايت درس آموختند و با خون سرخ خود، موجب حيات و بقاي اسلام و مسلمين و امنيت جامعه ما شدند.
 
سردار ميرشكار اضافه کرد: یکی از راه‌های ترویج این فرهنگ اصیل شناساندن و معرفی پیام و گفتار شهدا در قالب وصایای شهدا و ایثارگران است كه خوشبختانه در حال انجام است و بايد با برنامه ريزي بهتر ي عملياتي شود.
کد مطلب 2172774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها