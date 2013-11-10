حرکت در مسیر شهدا بهترین راه دفاع است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار شنبه شب در یادواره شش شهید والامقام مسجد النبي بهشهر افزود: یادواره شهدا با هدف بیمه‌کننده انقلاب در برابر توطئه‌ها و ترفندهای دشمن برگزار مي شود كه بايد قدر دانسته شود.

وي اظهار داشت: برگزاری یادواره‌های شهدا سبب می‌شود که جوانان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت آشنایی بیشتری پیدا کنند كه بايد در اين رابطه با موشكافي بيشتري عمل كرده و جوانان بيشتري را در يادواره ها جذب كنيم.

ميرشكار بيان داشت: امروز ترويج و تبليغ پيام شهدا و ارزش هاي انقلاب از جمله وظايف ماست كه هر یک از ما باید یک رسانه برای تبلیغ فرهنگ شهید و شهادت در جامعه باشیم تا ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه حفظ شود.

اين يادگار 8 سال دفاع مقدس افزود: شهدا نمونه بارزی از انسان‌های آگاه و بصير بودند كه در مدرسه ولايت درس آموختند و با خون سرخ خود، موجب حيات و بقاي اسلام و مسلمين و امنيت جامعه ما شدند.

سردار ميرشكار اضافه کرد: یکی از راه‌های ترویج این فرهنگ اصیل شناساندن و معرفی پیام و گفتار شهدا در قالب وصایای شهدا و ایثارگران است كه خوشبختانه در حال انجام است و بايد با برنامه ريزي بهتر ي عملياتي شود.