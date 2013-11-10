پشتیبانی از ولایت فقیه نکته قابل توجه شهداست

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام صفر پیشنمازی شنبه شب در سومین یادواره5تن از شهدای والا مقام روستای حاجی محله نکا مهمترین هدف شهدا را حفظ اسلام و انقلاب خواند و افزود: در اکثر وصیتنامه شهدا به دفاع از ولایت، حفظ حجاب توسط خواهران و مسائل دیگر بسیار تاکید شده و مطمئنا اگر ماهم به این سفارشات عمل کنیم چیزی جز سعادت را نخواهیم داشت.

حجت الاسلام پیشنمازی با اشاره به اینکه هم باید تلاش و کوشش دنیوی کرد و هم به فکر آخرت بود،اذعان داشت: انسان ها خلق شده اند تا به کمال برسند و با توجه به خصوصیاتی که در انسان وجود دارد می تواند به این مقام برسد.

مدیر حوزه علمیه جعفریه رستمکلا ادامه داد: انسان ها برای رسیدن به کمال باید راه های مختلفی را طی کنند که یکی از این راه ها ذکربسیار گفتن است چرا که یاد خدا در هر لحظه اطمینان بخش قلب هاست.

وی اذعان داشت:ریاضت و تهذیب نفس نیز یکی دیگر از راه هایی است که می تواند انسان ها را به بالاترین درجه کمال برساند.

پیشنمازی شهادت را نقطه اوج کمال و انسانیت دانست که اگر امروز ما هر چقدر به عمق و اهمیت واژه شهادت بپردازیم نخواهیم توانست به ارزشها و معنای بلند این واژه دست پیدا کنیم و شهدای ما با تقدیم جان خود به دنبال این بودند که عفت، غیرت و حیا در جامعه از ثبات برخوردار باشد

این مدرس حوزه علمیه تصریح کرد: شهدای والامقام ما اگر به این مقام رسیدند به خاطر این است که 4 مرتبه معرفتی ،هجرت ،معرفت نسبت به دین خدا ،معرفت نسبت به معصومین ومعرفت وشناخت نسبت به ولایت را پیدا کردند تا به این مقام رسیدند و اگر ما می خواهیم جا پای شهدا بگذاریم و راه شهداء را ادامه دهیم باید از این مراحل عبور کنیم ولی کار هرکسی نیست.

وی ادامه :اغلب شهدای ما، نه معصوم را دیده بودند، نه حتی ولی فقیه به عنوان جانشین معصوم را از نزدیک زیارت کرده بودند، اما امر ولایت را به هیچ غنیمتی، حتی به زن و زندگی و فرزند و پدر و مادر و کار و تحصیل نفروختند.

مدرس حوزه علمیه استان مازندران با اشاره به اینکه هر روز دراین نظام بر ارزش شهدا افزوده می شود بیان کرد: آنان که درمقابل خون شهدا می گویند شعار مرگ بر آمریکا را کنار بگذاریددر جهل مرکب می باشند.

حجت الاسلام پیشنمازی بسیجیان را مهمترین عامل ترویج فرهنگ شهدا خواند و خاطرنشان کرد: برگزاری یادواره های شهدا هم یادآوری اهداف والای شهدا به مردم است و هم عمل برای خودمان که اگر بتوانیم به گوشه ای از اهداف و راه شهدا عمل کنیم خداوند آن اجر عظیم را نیز برای ما رقم خواهد زد.

روستای حاجی محله در بخش مرکزی نکا پنج شهید گرانقدر به نام‌های یوسف حمزه ای،جعفر نجفی نژاد،علی اصغر رضایی،احمد حیدری وعبدالمطلب صفر پوررا تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.