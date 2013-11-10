شاخص بورس همدان 2316 واحد افزایش يافت

عباس صمدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته منتهي گذشته تعداد 62 میلیون و 431 هزار و 111 سهم در تالار بورس منطقه اي همدان داد و ستد شد.

مدير بورس منطقه اي همدان افزود: ارزش سهام مبادله شده در این مدت معادل 270 میلیارد و 759 ميليون و 812 هزار و 410 ريال بوده است.

وي همچنين گفت: 64 درصد از معاملات اين مدت مربوط به خريد سهام و 36 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدي با بيان اينكه اين تعداد سهام متعلق به 189 شركت است، ابراز داشت: در بورس منطقه‌اي همدان 48 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

مدير بورس منطقه اي همدان در پايان سخنانش اضافه كرد: شاخص كل قيمت در هفته گذشته معادل 75 هزار و 869 واحد بود كه نسبت به هفته مشابه، 2316 واحد افزایش يافت.