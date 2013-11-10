"دورترین جای جهان" در قاب تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند "دورترین جای جهان" به تهیه‌کنندگی غلامرضا گرشاسبی و کارگردانی و نویسندگی وحید خانه‌ساز در حال تولید است.

"دورترین جای جهان" به زندگی آدم‌هایی می‌پردازد که در موقعیت خاصی از نظر روحی به سر می‌برند و کارگردان چند روزی از زندگی این آدمها را به تصویر می‌کشد.

وحید خانه‌ساز نویسنده و کارگردان فیلم "دورترین جای جهان" فارغ التحصیل رشته نمایش است و از سال 1381 در سینما فعالیت می‌کند. فیلم های كوتاه "م.ی"، "وقتی گوزنها خواب آتش می‌بینند" و مستندهای "برند" و "کافه‌نشینها" از دیگر آثار اوست.

دیگر عوامل این فیلم مستند عبارتند از: محمد دانشور دستیار کارگردان، مرضیه قزوینی زاده روابط عمومی، فریبا ایدریان منشی صحنه و شهاب ولیخانی مدیر تولید. همچنین غلامرضا گرشاسبی در كنار تهیه کنندگی این اثر به عنوان مشاور کارگردان نیز حضور داشته است.

