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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۰۶

واحد اعلام کرد:

اختصاص دو میلیارد ریال برای تجهیز مدارس سرعین

اختصاص دو میلیارد ریال برای تجهیز مدارس سرعین

سرعین – خبرگزاری مهر: فرماندار سرعین از تخصیص دو میلیارد ریال برای تجهیز مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد شامگاه شنبه در جلسه بررسی وضع امکانات مدارس سرعین تصریح کرد: این اعتبار می تواند بخش مهمی از تجهیزات مورد نیاز مدارس را تامین کند.

به گفته واحد خرید صندلی دانش آموز، صندلی معلم و تجهیز آزمایشگاه ها در اولویت توسعه امکانات مدارس است.

وی افزود: علاوه بر این بهسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده نیز در راستای تجهیز مدارس پیگیری می شود.

فرماندار واحد با تاکید به ضرورت توجه ویژه به مدارس روستاها و مناطق محروم ادامه داد: ضروری است با اولویت بندی مدارس این مناطق توسعه کیفی یابد.

کد مطلب 2172792

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