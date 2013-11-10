اختصاص دو میلیارد ریال برای تجهیز مدارس سرعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد شامگاه شنبه در جلسه بررسی وضع امکانات مدارس سرعین تصریح کرد: این اعتبار می تواند بخش مهمی از تجهیزات مورد نیاز مدارس را تامین کند.

به گفته واحد خرید صندلی دانش آموز، صندلی معلم و تجهیز آزمایشگاه ها در اولویت توسعه امکانات مدارس است.

وی افزود: علاوه بر این بهسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده نیز در راستای تجهیز مدارس پیگیری می شود.

فرماندار واحد با تاکید به ضرورت توجه ویژه به مدارس روستاها و مناطق محروم ادامه داد: ضروری است با اولویت بندی مدارس این مناطق توسعه کیفی یابد.