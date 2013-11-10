آغاز ثبت نام آزمون دکتری سال آینده از 4 آذر/ برگزاری آزمون در 16 اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد که كليه متقاضيان ثبتنام در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمهمتمركز Ph.D) سال 1393 می توانند دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون فوق از روز دوشنبه 4 آذرماه بر روي سايت سازمان قرار خواهد گرفت.
لذا داوطلبان ميتوانند از روز دوشنبه ضمن مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org و دريافت دفترچه مزبور، نسبت به خريداري كارت اعتباري ثبت نام از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب نيز اقدام و از روز سهشنبه مورخ 5 آذر تا روز دوشنبه مورخ 11 آذر از طريق سايت مزبور ثبتنام کنند.
ضمناً اطلاعيه تكميلي ثبتنام اين آزمون در تاريخ 3 آذر در سايت اين سازمان و در نشريه پيكسنجش روز دوشنبه مورخ 4 آذرماه درج خواهد شد.
براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور لازم است به اطلاع برساند كه تاريخ برگزاري آزمون دكتري سال 1393 روزجمعه 16 اسفند 92 خواهد بود.
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