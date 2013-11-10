نمایی از آثار خارق العاده تنگه زرانگوش ایلام/ سنگهایی که در انتظار جهانی شدن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در هر جایی از استان ایلام به خصوص در بین کوه ها آثار خارق العاده ای وجود دارد که چشم هر گردشگری را خیره می کند.

یکی از آثار مهم و کمتر معرفی شده استان ایلام "منطقه زرانگوش" است که در شهرستان بدره واقع در 110 کیلومتری مرکز استان قرار دارد.

روستای زرانگوش در بین شهرستان بدره به شهرستان دره شهر با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 600 نفر در بین کوهپایه های کبیرکوه قرار گرفته است.

این روستا دارای جاذبه هایی بی نظیری است که تاکنون در استان ایلام و سطح کشور کمتر معرفی شده اند و به آنها پرداخته نشده است.

جاذبه های تاریخی و طبیعی واقع در تنگه زرانگوش از طریق جاده ای خاکی در روستا قابل دسترسی است و گردشگران می توانند این آثار را مشاهده کنند.

در همان آغاز جاده تنگه ای پر رمز و راز شروع می شود و تار آخر آن پر از عجایب طبیعی است که آثاری تاریخی نیز در آن قرار گرفته است.

تنگه زارنگوش که حدود دو کیلومتر است با ارتفاع بسیار زیاد دارای بیش از 12 آثار تاریخی و طبیعی است که بسیاری از آثار تاریخی آن از بین رفته است و زیر تخت سنگهای بزرگ دفن شده اند.

تنگه زرانگوش از نظر طبیعی و تاریخی منطقه ای کم نظیر است که طبق گفته کارشناسان در این تنگه آثار تاریخی با قدمت پیش از تاریخ وجود دارد که هم اکنون به دلیل عدم حفاظت صحیح از بین رفته اند و این تنگه مجموعه ای کامل از آثار تاریخی و طبیعی است که حتی باید در سطح جهانی معرفی شوند.

کارشناسان معتقد هستند این تنگه باید ثبت ملی شود و در فهرست آثار ملی کشور قرار گیرد و بعد از آن آثار داخل تنگه نیز شناسایی و ثبت شوند که متاسفانه تاکنون مطالعات دقیقی روی این تنگه صورت نگرفته است.

ارتفاع این تنگه بالغ بر 500 متر است و در تمام فصلها آب در درون تنگه جاری است و سالهای قبل در داخل تنگه بیشه زارها و درختان سر به فلک کشیده بوده و مناظر زیبایی داشته است که متاسفانه در این چند سال به علت بی توجهی باعث شده بیشتر این مناظر از بین برود.

کوه و دره های عمیق و شگفت انگیز، آب و انوع سنگ به اشکال مختلف باعث شده این تنگه بسیار زیبا به یکی از آثار و مجموعه های تاریخی و طبیعی استان ایلام تبدیل شود که به دلیل عدم معرفی صحیح هنوز بسیاری از مردم خود استان هم از وجود چنین تنگه ای بی اطلاع هستند.

در تنگه زرانگوش به دلیل وجود دره های بسیار زیبا در ایام پاییز و زمستان آبشارهای بی نظیری خلق می شود که دیدن آن خالی از لطف نیست هرچند برای دیدن چنین صحنه هایی باید امکاناتی نظیر جاده دسترسی مناسب در این تنگه ایجاد شود.

یکی از مهمترین مشکلات تنگه زرانگوش وجود جاده باریک بین تنگه است که باید این مسیر اصلاح و ترمیم شود تا گردشگران بیشتری از این تنگه بازدید کنند و می توان با ایجاد امکانات گردشگری این منطقه را توسعه داد.

از نظر تاریخی این تنگه دارای دو غار دو قلو است که یک مجموعه کامل از آثار تاریخی دوره قبل از اسلام را در خو جای داده است.

به دلیل اینکه این غارها دارای شی تاریخی بوده اند، متاسفانه مورد هجوم غارتگران قرار گرفته اند و محوطه های درون و بیرون این غارها به مخروبه هایی تبدیل شده است و هنوز هم حفاران قاچاق دست بردار نیستند.

با مشاهده اثار به جا مانده واضح است که این غارها به صورت قلعه هایی بوده اند که از گچ و ساروچ ساخته شده و ساکنان آن را از دشمنان و بلایای طبیعی حفظ کرده است.

تصویر بالا از آثار تاریخی به جا مانده در زیر یک غار است که به وسیله تخت سنگهای بزرگ دفن شده است که البته طبق گفته یکی از اهالی زرانگوش این اثر ثبت ملی شده است.

تنگه "باج گیران" یکی دیگر از آثار در این تنگه بسیار بزرگ است که در زمانهای بسیار دور محل باج گیری بوده است و توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت شده است.

در این تنگه تخت سنگهای بزرگ به اشکال مختلف زیبایی های منحصر به فردی را خلق کرده که حتی یکی از سنگها به نماد روستای زرانگوش تبدیل شده است.

این سنگ به نام "بردبل" معروف است در وسط تنگه قرار دارد که خود می توان حتی در سطح جهانی معرفی شود.

به طور کلی می توان گفت تنگه زرانگوش دارای آثار بی نظیری است که از مشکل عدم معرفی و امکانات درست رنج می برد و برای این کار خود مرد منطقه و مسئولان باید همت کنند.

آثار طبیعی و تاریخی که در این تنگه وجود دارد قطعا با معرفی و ایجاد امکانات به یک قطب گردشگری در استان تبدیل می شود و همچنین این تنگه می تواند در سطح جهانی معرفی شود.