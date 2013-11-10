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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

عکس های عاشورایی در همدان به نمایش درآمد

عکس های عاشورایی در همدان به نمایش درآمد

همدان – خبرگزاری مهر: به مناسبت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرا رسیدن ماه های محرم و صفر، دومین نمایشگاه اسناد و و عکس های تاریخی مرتبط با هیئت های حسینی و آیین های عاشورایی در مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور صبح یکشنبه در بازدید از این نمایشگاه  افزود: در این نمایشگاه که تا پایان ماه صفر دایر خواهد بود 85  قطعه عکس مربوط به دسته های سینه زنی، هیئت  های حسینی، مراسم مذهبی و آیین های عاشورایی نظیر تعزیه خوانی مربوط به سال های 1300 تا 1365 شمسی به نمایش گذاشته شده است.

سید قاسم بلوری اضافه کرد: این تصاویر با همکاری هیئت های حسینی، شورای هیئت های مذهبی همدان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت جمع آوری شده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی با درخواست از هیئت های حسینی برای همکاری بیشتر با این مدیریت برای جمع آوری اسناد و عکس های تاریخی هیئت های حسینی و پیرغلامان استان همدان افزود: در صورت همکاری مطلوب هیئت ها و جمع آوری اسناد و عکس های مورد نیاز، تاریخ هیئت های حسینی در همدان در قالب یک کتاب نفیس و به عنوان یک کار تحقیقاتی و پژوهشی منتشر خواهد شد.

بلوری گفت: این نمایشگاه تا پایان ماه صفر همه روزه بجز روزهای تعطیل تا پایان وقت اداری در محل ساختمان این مدیریت پذیرای علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 2172803

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