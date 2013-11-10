عکس های عاشورایی در همدان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور صبح یکشنبه در بازدید از این نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه که تا پایان ماه صفر دایر خواهد بود 85 قطعه عکس مربوط به دسته های سینه زنی، هیئت های حسینی، مراسم مذهبی و آیین های عاشورایی نظیر تعزیه خوانی مربوط به سال های 1300 تا 1365 شمسی به نمایش گذاشته شده است.

سید قاسم بلوری اضافه کرد: این تصاویر با همکاری هیئت های حسینی، شورای هیئت های مذهبی همدان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت جمع آوری شده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی با درخواست از هیئت های حسینی برای همکاری بیشتر با این مدیریت برای جمع آوری اسناد و عکس های تاریخی هیئت های حسینی و پیرغلامان استان همدان افزود: در صورت همکاری مطلوب هیئت ها و جمع آوری اسناد و عکس های مورد نیاز، تاریخ هیئت های حسینی در همدان در قالب یک کتاب نفیس و به عنوان یک کار تحقیقاتی و پژوهشی منتشر خواهد شد.

بلوری گفت: این نمایشگاه تا پایان ماه صفر همه روزه بجز روزهای تعطیل تا پایان وقت اداری در محل ساختمان این مدیریت پذیرای علاقمندان خواهد بود.