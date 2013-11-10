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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۰۹

ادامه تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه / اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل / ساعت کار ادارات فردا و پس فردا تا 14:30

ادامه تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه / اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل / ساعت کار ادارات فردا و پس فردا تا 14:30

کمیته اضطرارآلودگی هوای تهران، فروش آرم روزانه و هفتگی ترافیک، تردد اتوبوس‌های آلاینده، ورزش صبحگاهی و تولید بتن و آسفالت را در زمانیکه آلودگی هوا در حالت هشدار است ممنوع اعلام کرد. همچنین مدارس ابتدایی نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه تعطیلند و ساعت کار ادارات فردا و پس فردا تا 14:30 است.

به گزارش خبرنگار مهر ،جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران صبح یکشنبه از ساعت 7:30 با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون عمرانی استاندار تهران تشکیل شد.

در این جلسه پیشنهادهایی از جمله تشدید برخورد با موتورسیکلت‌ها و خودروهای آلاینده و معرفی خودروها به مراکز معاینه فنی و همچنین گسترش طرح زوج و فرد تا درب منازل برای کنترل آلودگی هوا مطرح شد که اعضای این کمیته در حال رایزنی برای تصویب این پیشنهادات یا ارائه پیشنهاد جدید هستند.

 با این حال آخرین مصوبات جلسه امروز کمیته اضطرار آلودگی هوا به این شرح اعلام شد:

فروش آرم روزانه و هفتگی طرح ترافیک در شرایط هشدار تا اطلاع ثانوی از سوی شهرداری و تردد میکسر حمل بتن در روز متوقف، فعالیت تولید بتن، آسفالت ممنوع اعلام شد.

همچنین فعالیت اتوبوس‌های آلاینده درون‌شهری ممنوع اعلام شده و بدیهی است در صورت مشاهده تردد آنها از سوی پلیس راهور برخورد لازم صورت می‌گیرد. این اقدامات تا زمانی انجام می‌گیرد که آلودگی هوا در وضعیت هشدار قرار داشته باشد.

 ورزش صبحگاهی در پارک‌ها و زنگ ورزش مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در شرایط هشدار ممنوع اعلام شد.

آمبولانس‌های اورژانس و هلال‌احمر در میادین اصلی شهر در شرایط هشدار استقرار خواهند یافت؛ همچنین از قرار گرفت کودکان و سالمندان و بیماران قلبی در فضای آزاد و ورزش افراد در فضای باز جلوگیری شود.

مدارس ابتدایی در استان تهران غیر از شهرهای دماوند و فیروزکوه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز تعطیلند.

 

 

کد مطلب 2172809

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