به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت و ترحیم مجاهد دیرین انقلاب، مرحوم حبیبالله عسکر اولادی روز سهشنبه 21 آبان ماه جاری از ساعت 14 و 30 دقیقه الی 16 و 30 دقیقه در محل مسجد جامع کرمان برگزار میشود.
در این مراسم حجتالاسلام جعفر شجونی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، عضو شورای روحانیت مبارز و دبیر وعاظ جامع روحانیت سخنرانی خواهد کرد.
این مراسم با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه کرمان، استانداری کرمان، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، حزب موتلفه اسلامی، جبهه پیروان خط امام و رهبری و سایر دستگاههای اجرایی شامل ادارات کل دادگستری،تبلیغات اسلامی،اوقاف و امور خیریه و صدا وسیمای مرکز کرمان برگزار می شود.
حبیب الله عسکر اولادی یار دیرینه امام و رهبری بعد از یک دوره بیماری 70 روزه چهارشنبه 14 آبان بر اثر عفونت ریوی در بیمارستان دی تهران در گذشت.
کرمان - خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت مرحوم عسکراولادی سه شنبه هفته جاری در مسجد جامع کرمان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت و ترحیم مجاهد دیرین انقلاب، مرحوم حبیبالله عسکر اولادی روز سهشنبه 21 آبان ماه جاری از ساعت 14 و 30 دقیقه الی 16 و 30 دقیقه در محل مسجد جامع کرمان برگزار میشود.
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