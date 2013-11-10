‌به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت و ترحیم مجاهد دیرین انقلاب، مرحوم حبیب‌الله عسکر اولادی روز سه‌شنبه 21 آبان ماه جاری از ساعت 14 و 30 دقیقه الی 16 و 30 دقیقه در محل مسجد جامع کرمان برگزار می‌شود.



در این مراسم حجت‌الاسلام‌ جعفر شجونی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی‌، عضو شورای روحانیت مبارز و دبیر وعاظ جامع روحانیت سخنرانی‌ خواهد کرد.



این مراسم با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه کرمان، استانداری کرمان، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، حزب موتلفه اسلامی، جبهه پیروان خط امام و رهبری و سایر دستگاه‌های اجرایی شامل ادارات کل دادگستری،تبلیغات اسلامی،اوقاف و امور خیریه و صدا وسیمای مرکز کرمان برگزار می شود.



حبیب الله عسکر اولادی یار دیرینه امام و رهبری بعد از یک دوره بیماری 70 روزه چهارشنبه 14 آبان بر اثر عفونت ریوی در بیمارستان دی تهران در گذشت.

