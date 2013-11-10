برداشت سویا در اردبیل 30 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، داوود طایی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی مراکز خرید سویا تصریح کرد: در سال زراعی جاری بالغ بر 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کاشت سویا اختصاص یافته است.

وی افزود: پیش بینی می شود 25 هزار تن سویا با رشد 30 درصدی به نسبت سال گذشته حاصل شود.

طایی با بیان اینکه سه مرکز خرید برای خرید تضمینی سویاکاران فعال شده است، اضافه کرد: کشاورزان می توانند به نرخ تضمینی و یا به شکل آزاد محصول خود را به فروش برسانند.

به گفته مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان سویای حاصل شده بعد از فرآوری به مصارف انسانی و دامی می رسد.

وی تاکید کرد: سویای تولیدی در استان اردبیل جزو نمونه های بازارپسند و کیفی است.