صنایع دستی می تواند هویت فرهنگی کشور را صیانت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مديرکل و مسئولان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان صبح یکشنبه با دادستان عمومي و انقلاب قزوين دیدار کردند.



حجت الاسلام صادقي نيارکي در این ديدار با اشاره به اهميت جايگاه ميراث فرهنگي، حفاظت و معرفي مواريث فرهنگي، طبيعي و تاريخي را مهم ارزيابي کرد و افزود: در عصر حاضر که برخي کشورها سعي در بي هويت کردن فرهنگي جوامع دارند معرفي شايسته داشته‌هاي فرهنگي کشور در طول تاريخ مي‌تواند به عنوان يک اهرم قوي در هويت بخشي ملت و همچنين توسعه گردشگري کشور مفيد فايده باشد.



وي با اشاره به توانمنديهاي استان در توليد انواع صنايع دستي منحصر به فرد و نيز اهميت آن در ايجاد اشتغال پايدار و مولد، صنايع دستي را يکي از راهکارهاي توسعه و اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته برشمردند و به وظيفه سنگين سازمان در توسعه و ترويج صنايع دستي تاکيد کردند.

حجت الاسلام صادقي نيارکي، در ادامه با اهيمت خواندن جاذبه‌هاي گردشگري و نقش آن در توسعه استان، توجه بيشتر بر معرفي جاذبه‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري از قبيل تاسيسات اقامتي و پذيرايي مناسب تاکيد کردند.



آغاز بکار اولین موسسه آموزشي خدمات هتلداري و جهانگردي در قزوين



در ادامه حميدرضا قاسمي مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين با ارائه گزارش كاملي از فعاليت‌هاي اجرايي و در دست اجراي استان در سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: از آغاز بکار اولین موسسه آموزشي خدمات هتلداري و جهانگردي به منظور توسعه فرهنگ آموزش و ترويج گردشگري در حوزه ارائه خدمات گردشگري در استان قزوين خبر داد.



وی افزود: با رشد صنعت گردشگری، نیاز به جذب و آموزش نیروی انسانی در این صنعت انسان محور، اهمیت خاصي داشته و بديهي است فقط فراوانی نیروی انسانی نمی تواند ضامن عملکرد خوب برای دست یابی به اهداف این بخش باشد، بلکه علاوه بر تعداد، میزان دانش نظری و آشنایی خدمات دهندگان با مهارت‌های حرفه‌ای نیز مهم و تعیین کننده بوده كه تدوین و اجرای استراتژی توسعه‌ منابع انسانی صنعت گردشگری از اهمیت بالايي برخوردار است و آموزش نقش مهمي در اين بخش ایفا خواهد كرد.



وي با اشاره به پويايي گردشگري افزود: جوانی رشته و عدم وجود تجهیزات لازم به ویژه در بخش آموزش عملي، عدم تخصیص منابع مالی کافی از سوی دولت به بخش آموزش در مراکز دانشگاهی، کم اعتمادی بخش خصوصی نسبت به افراد آموزش دیده از سوی مراکز موجود، عدم برنامه دقیق مبتنی بر بررسی‌های علمی در زمینه نیازهای آموزشی، کادرها و برنامه های آموزشی، فقدان تدارکات لازم و از پیش تهیه شده برای جلب دانشجو در رشته های مورد نیاز بخش گردشگری، نارسایی در امر آموزش به دلیل کمبود کادر علمی متخصص کتب درسی و موارد آموزشی از مشكلات اصلي آموزش در اين حوزه است و مانع بازده آموزش گردشگري مي‌شود كه اميدواريم با اعتماد سازي و شناسايي معضلات بتوانيم براين موانع فايق آييم.

قاسمي اظهارداشت: خوشبختانه با همكاري بخش خصوصي در استان قزوين براي نخستين بار مجوز برگزاري دوره‌هاي کوتاه مدت آموزش گردشگري با عنوان موسسه آموزشي خدمات هتلداري و جهانگردي در قزوين صادر شد و "شركت ميزبان" در استان قزوين مجري دوره‌هاي آموزشي ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري شدند.



مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين يادآورشد: "شركت ميزبان " در حوزه آموزش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فعاليت خود را آغاز كرده است و اولين برنامه‌ي اين مركز نيز برگزاري دوره آموزشي راهنماي طبيعت‌ گردي است.



وی در پایان خواستار همراهي بيشتر دستگاه قضايي جهت حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي شد.