رسیدگی به شکایتهای افترا و نشر اکاذیب در پرونده مرتضوی

پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دادستان سابق تهران طی چند مرحله احضار شده اما هر دفعه به بهانه ای از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد. این بار هم به دلیل امکان صدور حکم جلب و دستگیری به دادسرا آمد.

وی افزود: مرتضوی با اطلاع از قطعیت برائت ما از مشارکت در تشکیل باند ضد امنیتی، در لایحه ای که به دادگاه کهریزک ارائه کرد نیز ما را باند پالیزدار معرفی کرده و در مصاحبه هایش نیز این موضوع را اعلام کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در جلسه روز چهارشنبه به شکایتهای افترا و نشر اکاذیب رسیدگی شد که قرار شد طرفین پرونده لوایح تکمیلی خود را به شعبه بازپرسی ارائه دهند.

بر اساس محتویات پرونده، عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار و چند تن از شاکیان پرونده معروف به پالیزدار از دادستان سابق تهران به اتهام بازداشت غیرقانونی و افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده اند.