ایستادگی در مقابل ظلم پیام بزرگ عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین قاسم علیپور صبح یکشنبه در مراسم عزاداری امام حسین (ع) و یاران باوفایش در حسینیه شهدای جنیدی دفتر امام جمعه رودسر افزود: قیام حضرت السید الشهدا علیه السلام برای اقامه نماز، احیای امر به معروف و نهی از منکر بود و ایشان با ایستادگی در مقابل ظلم با فدا کردن همه هستی خود اسلام را زنده نگهداشت.

وی اظهارداشت: امام حسین (ع) با قیام خود به جهانیان ثابت کرد مرگ در راه خدا بهتر از زندگی در ذلت و زیر بار ظلم است.

مدیر حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) رودسر همچنین گریه بر مصیبت امام حسین (ع) را سپر آتش جهنم دانست و گفت: برپایی این گونه عزاداری ها در واقع زنده نگهداشتن فرهنگ عاشوراست چرا که عاشورا یک اتفاق نبود بلکه یک فرهنگ ناب بود.

وی اظهارداشت: عاشورا علاوه بر درس‌ های آموزنده، عبرت‌ ها و پیام‌ های مهمی برای تذکر به انسان‌ ها و سازندگی دنیا دارد.

علیپور یادآورشد: با توجه به ضرورت ترویج فرهنگ معارف اسلامی، مکتب عاشورا باید بیشتر در جامعه تبیین شود.

به گزارش مهر ، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به مدت پنج روز از ساعت 7 تا 8 صبح در حسینیه شهدای جنیدی بیت امام جمعه رودسر برگزار می شود.