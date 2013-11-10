به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طالبی‌زاده در جمع کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک ضمن تقدیر از تلاش و همت مدیران و کارشناسان این اداره افزود: موفقیت‌های حاصله در اداره کل متعلق به همه مجموعه است و سلامت اداری و انجام به موقع امور بیش از پیش باید مدنظر باشد.

وی ضمن تأکید بر سلامت اداری کار کارشناسان، انجام به موقع کارشناسی املاک ظرف مدت مقرر را خواستار شد و اظهار داشت: کارشناسان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند باید بر قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک، اشراف کامل داشته باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند ، تصریح کرد : کارکنان باید بهترین برخورد را با مردم داشته باشند و به ویژه در مواردی که درخواست ارباب رجوع مشمول قانون نمی شود لازم است با صبر و حوصله و دقت به افراد توضیح داده و آنان را راهنمایی نمایند.

طالبی زاده بر انجام امور کارشناسی در ساعت های غیراداری تأکید کرد و ابراز داشت : کارشناسان و به ويژه نقشه برداران بايد در تعيين محدوده شهر كرمان بر اساس نقشه هاي كاداستر اهتمام و دقت كافي داشته و مواردي كه مشمول قانون مذكور نمي باشد مانند اراضي فاقد بنا، اراضي محصور در اراضي ملي و دولتي و همچنين اراضي كمتر از 5/7 هكتار و باغات كمتر از 5/2 هكتار ضمن توجيه متقاضيان گزارش هاي لازم را به هيأتهای رسیدگی کننده ارائه نمايند.