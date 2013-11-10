به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شه‌حامد عصر شنبه در نشستی که با حضور صادرکنندگان و تجار پسته رفسنجان در اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون ضمانتنامه‌های صندوق برای مناقصات داخلی صورت می‌گرفت اما از سال جاری برای مناقصات بین‌المللی نیز ضمانتنامه صادر می‌کنیم که این موضوع باعث رشد ضمانتنامه‌ها برای محصولات در صندوق می‌شود.

وی با بیان اینکه واحدهای نمونه صادراتی زیادی در حوزه‌های محصول پسته، فرآوری پسته و روغن‌های پسته صادراتی در رفسنجان فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: برای توسعه صادرات پسته تصمیم گرفتیم زمینه هایی را فراهم کنیم تا هم فروشندگان و هم صادرکنندگان و تجار زیان نبینند.

شه حامد در این زمینه از ایجاد نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در رفسنجان خبر داد و گفت: رفسنجان به‌عنوان نخستین شهرستان در کشور به دلیل اینکه قطب تولید پسته جهان است این امتیاز را کسب کرده است تا این نمایندگی را داشته باشد و به نفع صادرکنندگان پسته عمل کند.

وی بیان داشت: در صورتی که شرکت‌های صادراتی، تقاضای ایجاد کارگزاری در رفسنجان را داشته باشند با معرفی اتاق بازرگانی مدارک وی را بررسی می‌کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه این صندوق فروش محصول را تضمین می کند، خطاب به تجار و بازرگانان تصریح کرد: هنگامی که شما عضو این صندوق باشید می توانید به طور نسیه محصول خود را به کشورهای خارجی فروخته و ما وجه آن را به شما پرداخت می‌کنیم؛ در زمان مشخص همان وجه را از خریدار می‌گیریم که در اینجا هم فروشنده و هم خریدار سود می کنند.

شه‌حامد عنوان داشت: خطرات احتمالی در این حوزه را به خاطر رفاه و تامین نقدینگی می پذیریم و اجازه نمی دهیم آسیبی به صادرکنندگان برسد.

کاهش 30 تنی تولید پسته در ایران

رئیس اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان نیز در ادامه این نشست با استقبال از ایجاد دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در رفسنجان، گفت: با ایجاد این نمایندگی در رفسنجان مشکلات صادر کنندگان مرتفع می شود.

محمد علی محمد میرزائیان افزود: خدماتی که در تهران به صادرکنندگان ارائه می‌شود در نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در رفسنجان نیز توسط کارگزاری که تعیین شده، به صادرکنندگان ارائه می شود.

به گفته وی یک نفر به عنوان کارگزار در رفسنجان معرفی شده و آموزشهای لازم در این زمینه به وی ارائه می‌شود.

میرزائیان در ادامه به کاهش تولید پسته در رفسنجان اشاره و اظهار داشت: امسال 32 هزار تن پسته در رفسنجان تولید شد که نسبت به پارسال به علت گرمازدگی های تابستانه و کمبود آب کاهش داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی رفسنجان اضافه کرد: پیش بینی انجمن پسته ایران و جهاد کشاورزی این بود که امسال 170 هزار تن پسته در کشور برداشت شود اما این میزان به دلیل گرمازدگی به 140 هزار تن کاهش یافت.

