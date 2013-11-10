شاخصهای توسعه یافتگی در کهگیلویه و بویراحمد بسیار کمتراز سایر استانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در نشستی با جمعی از فرزندان شهید استان افزود: فاصله استان کهگیلویه و بویراحمد با سایر مناطق کشور به لحاظ توسعه یافتگی زیاد است.
وی بیان کرد: این در حالی است که هنوز شاهد بحثهای سیاسی بیاساس، تفرقه انگیز و بی نتیجه در استان هستیم.
خادمی اظهار داشت: این درد بزرگی است که غبار فقر بر چهره برخی مناطق استان وجود دارد اما دچار تعصبات قومی و سیاسی هستیم.
وی وحدت و کار گروهی را مهمترین نیاز کنونی استان دانست و افزود: نباید فرصتها را با ورود به مباحث حاشیه ای از دست دهیم.
استاندار استان تاکید کرد: رونق و توسعه استان جز با همفکری، کار و تلاش همگانی تحقق نخواهد یافت.
وی همچنین در ادامه به اهمیت جایگاه شهدا و خانواده های معظم آنان اشاره کرد و گفت: جایگاه بلند خانواده های معظمشهدا با ورود به مسائل سیاسی نباید خدشه دار شود.
خادمی اظهار داشت: مسئولان و اقشار مختلف مردم خانواده شهداء را جزء گروههای مرجع اجتماعی می شناسند و آنان پیوسته مورد احترام جامعه هستند.
وی تصریح کرد: اگر امروز حرف از ایران هستهای، قدرتمند و مستقل زده می شود همه را مدیون خون شهدا هستیم.
خادمی بیان داشت: امروز سختترین صحنه مبارزه، صحنه اقتصادی است و به همین خاطر مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری فرمودند.
وی با بیان اینکه کمک به توسعه استان صرفاً با حضور در مدیریت میسر نمیشود، گفت: کمک به سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و کار جمعی مهمترین نقش را در رونق استان دارد.
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