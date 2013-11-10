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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۴۸

خادمی مطرح کرد:

شاخصهای توسعه یافتگی در کهگیلویه و بویراحمد بسیار کمتراز سایر استانهاست

شاخصهای توسعه یافتگی در کهگیلویه و بویراحمد بسیار کمتراز سایر استانهاست

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندارکهگیلویه و بویراحمد گفت: شاخص های توسعه یافتگی این استان نسبت به سایر استانها بسیار کم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در نشستی با جمعی از فرزندان شهید استان افزود: فاصله استان کهگیلویه و بویراحمد با سایر مناطق کشور به لحاظ توسعه یافتگی زیاد است.

وی بیان کرد: این در حالی است که هنوز شاهد بحث‌های سیاسی بی‌اساس، تفرقه انگیز و بی نتیجه در استان هستیم.

خادمی اظهار داشت: این درد بزرگی است که غبار فقر بر چهره برخی مناطق استان وجود دارد اما دچار تعصبات قومی و سیاسی هستیم.

وی وحدت و کار گروهی را مهمترین نیاز کنونی استان دانست و افزود:  نباید فرصتها را با ورود به مباحث حاشیه ای از دست دهیم.

استاندار استان تاکید کرد: رونق و توسعه استان جز با همفکری، کار و تلاش همگانی تحقق نخواهد یافت.

وی همچنین در ادامه به اهمیت جایگاه شهدا و خانواده های معظم آنان اشاره کرد و گفت: جایگاه بلند خانواده های معظم‌شهدا با ورود به مسائل سیاسی نباید خدشه دار شود.

خادمی اظهار داشت: مسئولان و اقشار مختلف مردم خانواده شهداء را جزء گروه‌های مرجع اجتماعی می شناسند و آنان پیوسته مورد احترام جامعه هستند.

وی تصریح کرد: اگر امروز حرف از ایران هسته‌ای، قدرتمند و مستقل زده می شود همه را مدیون خون شهدا هستیم.

خادمی بیان داشت: امروز سخت‌ترین صحنه مبارزه، صحنه اقتصادی است و به همین خاطر مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری فرمودند.

وی با بیان اینکه کمک به توسعه استان صرفاً با حضور در مدیریت میسر نمی‌شود، گفت: کمک به سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و کار جمعی مهمترین نقش را در رونق استان دارد.

 

 

کد مطلب 2172830

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