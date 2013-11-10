شهادت مرگي است که انسان با اختیار به سوی آن می رود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه تقی ریاحی در مراسم تشییع شهدای گمنام با اعلام خبر فوق افزود: در دنياي امروز كه عصر انفجار اطلاعات لقب گرفته و مرزهاي جغرافيايي، معنا و مفهوم پيشين خود را رفته رفته از دست مي‌دهد پاسداري از ارزش‌هاي فرهنگي، رويكردي واقع‌بينانه یک استراتژي خواهد بود.

وی ادامه داد: اقتدار ملي كشور در بعد فرهنگي، در این زمان ظهور مي‌يابد و چنين است كه هر ندايي از رهايي و هر پرچمي از آزادگي در گستره گيتي، مورد هجوم توفان‌‌هاي زهرآگين دشمنان اسلام قرار مي‌گيرد.

ریاحی افزود: شهادت شجاعانه نقش جدا کردن و شناساندن و سرانجام رشد و نمو حق و نابودی باطل را به طور احسن و اکمل در جامعه را ایفاء می کند.

وی ضمن یادآوری برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام در ایام محرم و حماسه بزگ عاشورا گفت: شهادت مکتب سازنده ای است که شگرفترین اثرات و خلل ناپذیرترین واکنش های نسل های بهم پیچیده تاریخ را داراست.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان یادآور شد: زنده نگهداشتن ياد و نام شهيد و بزرگداشت زمان و مکان شهادت و الگوسازي از شخصيت و سيرة زندگي و حماسة ايثارگرانة شهيد، بخشي از وظائف جامعه نسبت به شهيد مي باشد.