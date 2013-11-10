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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۳۹

میرزایی:

حضوری قدرتمندانه در مسابقات جهانی وزنه‌برداری امارات خواهم داشت

حضوری قدرتمندانه در مسابقات جهانی وزنه‌برداری امارات خواهم داشت

رفسنجان - خبرگزاری مهر: وزنه‌بردار قدرتی رفسنجان که در مسابقات آسیایی مالزی مقام قهرمانی را از آن خود کرد از انجام آماده‌سازی خود برای حضوری مقتدرانه در مسابقات جهانی امارات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور میرزایی وزنه‌بردار رفسنجانی توانست در مسابقات آسیایی و بین‌المللی وزنه‌برداری در کشور مالزی در دسته 107+ کیلوگرم، دو مدال طلا کسب کرده و رکورد جهان را با زدن وزنه 276 کیلوگرم بشکند و به نام خود ثبت کند.

میرزایی شنبه شب در میان استقبال امام جمعه، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولین شهرستان و هیئت‌های ورزشی و دوستداران ورزش وارد رفسنجان شد و در فرودگاه و میدان قدس مراسم استقبال از وی برگزار شد.

منصور میرزایی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا که به صورت اپن برگزار شد، 22 تیم از آسیا و 12 تیم از جمله نیجریه، مصر، اکراین در مسابقات بین‌المللی آن شرکت داشتند و رقابت بسیار نفسگیر و نزدیک بود.

وی اضافه کرد: با قهرمانی در این مسابقات سهمیه مسابقات جهانی امارات که فروردین ماه سال آینده برگزار می شود را کسب کردم و برای آماده شدن به منظور حضور در این مسابقات در اردوهای تیم ملی که از دی ماه آغاز خواهد شد شرکت می‌کنم.
 

کد مطلب 2172838

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