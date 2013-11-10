به گزارش خبرنگار مهر، منصور میرزایی وزنه‌بردار رفسنجانی توانست در مسابقات آسیایی و بین‌المللی وزنه‌برداری در کشور مالزی در دسته 107+ کیلوگرم، دو مدال طلا کسب کرده و رکورد جهان را با زدن وزنه 276 کیلوگرم بشکند و به نام خود ثبت کند.

میرزایی شنبه شب در میان استقبال امام جمعه، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولین شهرستان و هیئت‌های ورزشی و دوستداران ورزش وارد رفسنجان شد و در فرودگاه و میدان قدس مراسم استقبال از وی برگزار شد.

منصور میرزایی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا که به صورت اپن برگزار شد، 22 تیم از آسیا و 12 تیم از جمله نیجریه، مصر، اکراین در مسابقات بین‌المللی آن شرکت داشتند و رقابت بسیار نفسگیر و نزدیک بود.

وی اضافه کرد: با قهرمانی در این مسابقات سهمیه مسابقات جهانی امارات که فروردین ماه سال آینده برگزار می شود را کسب کردم و برای آماده شدن به منظور حضور در این مسابقات در اردوهای تیم ملی که از دی ماه آغاز خواهد شد شرکت می‌کنم.

