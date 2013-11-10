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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۵۰

هفته دوازدهم سری آ ایتالیا؛

شکست اودینزه در خانه کاتانیا/ اینتر از سد لیوورنو گذشت

شکست اودینزه در خانه کاتانیا/ اینتر از سد لیوورنو گذشت

رقابتهای هفته دوازدهم سری آ شنبه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های کاتانیا و اینتر مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر در حضور نزدیک به 40 هزار تماشاگر ورزشگاه "جوزپه مه آتزا" با نتیجه 2 بر صفر از سد لیوورنو گذشت. در این بازی ابتدا "فرانچسکو باردی" بازیکن لیوورنو به اشتباه دروازه خودی را در دقیقه 30 باز کرد و اینتر را یک بر صفر پیش انداخت. در دقیقه 90 نیز یوتو ناگاتومو مدافع کناری اینتر گل دو این تیم را به ثمر رساند.

در دیگر بازی اودینزه در خانه کاتانیا با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. در این بازی "ماکسی لوپز" در دقیقه 30 از روی نقطه پنالتی برای کاتانیا گل زد.

در ادامه رقابتهای این هفته امروز (یکشنبه) 8 دیدار دیگر برگزار می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:
* جنوآ - ورونا
* آتلانتا - بلونیا
* کالیاری - تورینو
* کیه‌وو - میلان
* پارما - لاتزیو
* رم - ساسولو
* فیورنتینا - سامپدوریا
* یوونتوس - ناپولی

جدول رده‌بندی:
1- رم 31 امتیاز
2- ناپولی 28 امتیاز
3- اینتر 28 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- اینتر 25 امتیاز
----------------------------------------
18- کاتانیا 9 امتیاز (یک بازی بیشتر)
19- ساسولو 9 امتیاز
20- کیه وو 5 امتیاز
 

کد مطلب 2172842

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