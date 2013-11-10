  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۰۱

آغاز بارندگی‌های مطلوب از اواخر پاییز /بررسی موضوعات کلان در کمیته ملی کاهش آلودگی هوا

آغاز بارندگی‌های مطلوب از اواخر پاییز /بررسی موضوعات کلان در کمیته ملی کاهش آلودگی هوا

مدیرکل محیط‌زیست استان تهران گفت: طبق پیش‌بینی‌ها بارندگی‌ها از اواخر پاییز وضعیت مطلوب‌تری خواهد داشت بنابراین انتظار می رود میزان آلاینده ها کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده مدیرکل محیط‌زیست استان تهران پس از پایان جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا که صبح یکشنبه در معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران با  بیان مصوبات این جلسه اظهار داشت: طبق پیش‌بینی‌ها از اواخر پاییز وضعیت مطلوبی در بارندگی خواهیم داشت و امیدواریم میزان آلودگی کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیرهای جلسه  امروز در خصوص  شرایط هشدار و اضطرار بود و موضوعات کلان‌تر در زمینه استاندارهای خودروها و موضوعات دیگر در کمیته ملی کاهش آلودگی هوا با حضور رئیس سازمان محیط‌زیست و نمایندگان تام‌الاختیار وزرای مربوطه بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

جلسه امروز کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران صبح امروز با مصوباتی از جمله تعطیلی مدارس مقاطع ابتدایی طی دو روز آینده، کاهش 2 ساعاتی کار ادارات در بعد از ظهر طی این مدت و اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل به پایان رسید.

کد مطلب 2172844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها