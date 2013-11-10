به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده مدیرکل محیطزیست استان تهران پس از پایان جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا که صبح یکشنبه در معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان مصوبات این جلسه اظهار داشت: طبق پیشبینیها از اواخر پاییز وضعیت مطلوبی در بارندگی خواهیم داشت و امیدواریم میزان آلودگی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: تصمیمگیرهای جلسه امروز در خصوص شرایط هشدار و اضطرار بود و موضوعات کلانتر در زمینه استاندارهای خودروها و موضوعات دیگر در کمیته ملی کاهش آلودگی هوا با حضور رئیس سازمان محیطزیست و نمایندگان تامالاختیار وزرای مربوطه بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میشود.
جلسه امروز کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران صبح امروز با مصوباتی از جمله تعطیلی مدارس مقاطع ابتدایی طی دو روز آینده، کاهش 2 ساعاتی کار ادارات در بعد از ظهر طی این مدت و اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل به پایان رسید.
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