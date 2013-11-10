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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۰۹

مراسم پرده‌خوانی حضرت علی اکبر (ع) در شهر کتاب مرکزی

مراسم پرده‌خوانی حضرت علی اکبر (ع) در شهر کتاب مرکزی

فروشگاه مرکزی شهرکتاب به مناسبت فرا رسیدن عاشورای حسینی، مراسم پرده‌خوانی شهادت حضرت علی اکبر (ع) را با حضور مرشد میرزاعلی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان امجد، مدیر فروشگاه مرکزی شهرکتاب گفت: این فروشگاه در مناسبت‌های مذهبی و عزاداری با دعوت از هنرمندان پرده‌خوان تلاش می‌کند مراسم‌ آئینی سنتی کشورمان را احیا و نسل امروز را با هنرهای قدیمی ایرانی آشنا کند.

وی افزود: استقبال چشمگیر نسل جوان و خانواده‌ها از برنامه‌های آئینی و مذهبی در شهرکتاب سبب شده، تا به این‌گونه مراسم توجه بیشتری کنیم و در مناسبت‌های مختلف، برنامه‌هایی را منطبق با آئین‌های ایرانی تدارک ببینیم.

به گفته امجد مراسم پرده‌خوانی شهادت حضرت علی‌اکبر (ع) روز دوشنبه 20 آبان پس از اذان مغرب در فروشگاه مرکزی شهر کتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته اجرا می‌شود. مرشد محسن میرزاعلی پرده‌خوان این برنامه، به مرثیه‌خوانی هم خواهد پرداخت و یک نوازنده نیز وی را همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 2172847

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