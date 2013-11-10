منابع رشته حقوق در آزمونهای دکتری و ارشد 93 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان اعلام کرده است که كليه داوطلباني كه متقاضي ثبت‌نام و شركت در رشته‌هاي امتحاني حقوق در آزمون‌هاي ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) و دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 هستند، سئوالات اين رشته امتحاني براساس متن قانون جديد مجازات اسلامي، مصوب 1 اردیبهشت 92 و نيز در مورد قانون حمايت خانواده، قوانين سال‌هاي 1353 و 1391 هر دو ملاك عمل خواهند بود. لذا مطالعه اين قوانين به كليه داوطلبان موكداً توصيه مي‌گردد.