  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۴۰

توسط سازمان سنجش

منابع رشته حقوق در آزمونهای دکتری و ارشد 93 اعلام شد

منابع رشته حقوق در آزمونهای دکتری و ارشد 93 اعلام شد

سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص منابع آزمون رشته امتحاني حقوق در آزمون‌هاي ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) و دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 93 اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان اعلام کرده است که كليه داوطلباني كه متقاضي ثبت‌نام و شركت در رشته‌هاي امتحاني حقوق در آزمون‌هاي ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) و دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 هستند، سئوالات اين رشته امتحاني براساس متن قانون جديد مجازات اسلامي، مصوب 1 اردیبهشت 92 و نيز در مورد قانون حمايت خانواده، قوانين سال‌هاي 1353 و 1391 هر دو ملاك عمل خواهند بود. لذا مطالعه اين قوانين به كليه داوطلبان موكداً توصيه مي‌گردد.

کد مطلب 2172850

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