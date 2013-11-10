منابع رشته حقوق در آزمونهای دکتری و ارشد 93 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان اعلام کرده است که كليه داوطلباني كه متقاضي ثبتنام و شركت در رشتههاي امتحاني حقوق در آزمونهاي ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) و دوره دكتري «Ph.D» (نيمهمتمركز) سال 1393 هستند، سئوالات اين رشته امتحاني براساس متن قانون جديد مجازات اسلامي، مصوب 1 اردیبهشت 92 و نيز در مورد قانون حمايت خانواده، قوانين سالهاي 1353 و 1391 هر دو ملاك عمل خواهند بود. لذا مطالعه اين قوانين به كليه داوطلبان موكداً توصيه ميگردد.
سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص منابع آزمون رشته امتحاني حقوق در آزمونهاي ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) و دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 93 اطلاعیه ای صادر کرد.
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