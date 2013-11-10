"خانواده موفق از دیدگاه امام حسین(ع)" بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به این که خانواده در اسلام از جایگاه ویژه و بزرگی برخوردار است، همراهی، همفکری و همیاری زن و شوهر و کودکان همواره مورد توجه ائمه بوده است و بر همین اساس و نظام تربیتی است که در واقعه بزرگ عاشورا شاهد هستیم که اهل بیت امام حسین(ع) و همسران و زنان حاضر به ترک امام(ع) نشده و در کربلا با وجود تمام دشواری‌ها و سختی‌ها باقی ماندند. امام حسین (ع) به پیروی از سیره پیامبر (ص) خانواده خود را طوری تربیت کرده بودند که همه جا با ایشان همراه و همقدم بودند.

در این نشست موضوعاتی نظیر خانواده از نظر امام حسین (ع) چه جایگاهی داشته است؟ در مورد رفتار با فرزندان، امام حسین(ع) چه مسائل تربیتی در نظر داشتند؟ چگونه شد امام حسین(ع) خانواده را در واقعه عاشورا همراه خود کردند؟ واین همراهی خانواده و زنان و کودکان چه نقشی در پیام عاشورا داشته است؟ قبل از تاسوعا امام(ع) از خانواده خود چه‌چیزی خواستار شدند؟



علاقمندان به حضور در این برنامه می توانند امروز از ساعت 10:30 در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ابن سینا به نشانی: شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین شمالی حضور بهم رسانند و یا حهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 8-88366366 تماس حاصل کنند.