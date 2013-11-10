نمایشگاه "رسم عاشقی" در فرهنگسرای قرآن و عترت یزد گشايش يافت

به خبرگزاري مهر، سیدحسن حسینی اظهار داشت: در این نمایشگاه تصاویر مربوط به عزاداری‌های مردم یزد شامل مراسم سینه‌زنی و نخل‌برداری به معرض نمایش عموم گردشگران داخلی و خارجی درآمده است.

وی استقبال گردشگران خارجی را از این نمایشگاه مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در حاشیه این نمایشگاه راهنمایان گردشگری مسط به زبان انگلیسی به تبیین فلسفه قیام اباعبدالله و عزاداری های مردم یزد برای گردشگران خارجی می‌پردازند.

حسيني، اهداي بسته‌های فرهنگی در بر دارنده ماکت کوچک نخل و بروشور و سی‌دی‌هایی با مضامین عاشورا و محرم را از برنامه‌های جانبی این نمایشگاه عاشورایی اعلام كرد.