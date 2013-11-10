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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۵۰

آیت الله نورمفیدی:

عاشورا تنها حادثه ماندگار تاریخ است

عاشورا تنها حادثه ماندگار تاریخ است

گرگان - خبرگزاری مهر » نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: طی تاریخ حوادثی همچون عاشورا زیاد داشته ایم، اما عاشورا به دلیل ماهیتش تنها حادثه ماندگار تاریخ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در مراسم تدفین شهدای گمنام افزود: گام نخست در الگوپذیری قیام عاشورا این است که راز جامعیت اسلام در کربلا درک شود و بر اساس آن، تفسیری صحیح از این حادثه ارائه گردد.

وی اضافه کرد: از نگاه شهید مطهری حادثه عاشورا و تاریخچه آن، دو صفحه دارد؛ یک صفحه سفید و نورانی و صفحه دیگر، تاریک و ظلمانی است.

نورمفیدی ادامه داد: با مطالعه صفحه تاریک فقط ظلم و جنایت مشاهده می شود در حالی که در صفحه مقابل، قهرمان این حادثه حسین (ع) و اهل بیت و اصحاب او هستند و حماسه ماندگاری که پس از قیام عاشورا بر جای ماند.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان گلستان، قيام‌ عاشورا مهم‌ترين‌ حادثه‌ در تاريخ‌ تشيع‌ است‌ به‌ طوري‌ كه‌ صورت‌ و سيرت‌ شيعه‌ را دگرگون‌ كرد و به‌ آن‌ پشتوانه‌ حماسي‌ و عاطفي‌ داد.

وی اذعان داشت: امام‌ خميني‌ (ره) همواره در پيام‌هاي‌ خود به‌ مناسبت‌هاي‌ مختلف‌ به‌ خصوص‌ سالگرد جنگ‌ تحميلي‌ و سالگرد پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ سعي‌ در احیا روحية‌ شهادت‌ طلبي‌ و اقتدا به‌ راه‌ امام‌ حسين‌ را در مردم‌ و رزمندگان‌ تاکید داشتند.

وی در پایان افزود: تاکید امام راحل هميشه‌ بر عزاداري‌ سيدالشهدا بوده است و آن‌ را حافظ‌ شيعه مي‌دانستند، هم‌چنين‌ عزاداري‌ها را فرياد بر سر ستمگران‌ هردوره‌ مي‌دانستند.

گفتنی است مراسم وداع با شهدا با حضور جمع کثیری از عموم مردم و خانواده شهدا در مجموعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان برگزار شد.

کد مطلب 2172859

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