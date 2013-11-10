عاشورا تنها حادثه ماندگار تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در مراسم تدفین شهدای گمنام افزود: گام نخست در الگوپذیری قیام عاشورا این است که راز جامعیت اسلام در کربلا درک شود و بر اساس آن، تفسیری صحیح از این حادثه ارائه گردد.

وی اضافه کرد: از نگاه شهید مطهری حادثه عاشورا و تاریخچه آن، دو صفحه دارد؛ یک صفحه سفید و نورانی و صفحه دیگر، تاریک و ظلمانی است.

نورمفیدی ادامه داد: با مطالعه صفحه تاریک فقط ظلم و جنایت مشاهده می شود در حالی که در صفحه مقابل، قهرمان این حادثه حسین (ع) و اهل بیت و اصحاب او هستند و حماسه ماندگاری که پس از قیام عاشورا بر جای ماند.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان گلستان، قيام‌ عاشورا مهم‌ترين‌ حادثه‌ در تاريخ‌ تشيع‌ است‌ به‌ طوري‌ كه‌ صورت‌ و سيرت‌ شيعه‌ را دگرگون‌ كرد و به‌ آن‌ پشتوانه‌ حماسي‌ و عاطفي‌ داد.

وی اذعان داشت: امام‌ خميني‌ (ره) همواره در پيام‌هاي‌ خود به‌ مناسبت‌هاي‌ مختلف‌ به‌ خصوص‌ سالگرد جنگ‌ تحميلي‌ و سالگرد پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ سعي‌ در احیا روحية‌ شهادت‌ طلبي‌ و اقتدا به‌ راه‌ امام‌ حسين‌ را در مردم‌ و رزمندگان‌ تاکید داشتند.

وی در پایان افزود: تاکید امام راحل هميشه‌ بر عزاداري‌ سيدالشهدا بوده است و آن‌ را حافظ‌ شيعه مي‌دانستند، هم‌چنين‌ عزاداري‌ها را فرياد بر سر ستمگران‌ هردوره‌ مي‌دانستند.

گفتنی است مراسم وداع با شهدا با حضور جمع کثیری از عموم مردم و خانواده شهدا در مجموعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان برگزار شد.