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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت در شورا / بازگشت بلیت های سالیانه مترو

بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت در شورا / بازگشت بلیت های سالیانه مترو

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهرتهران گفت:احتمال بازگشت بلیت های سالیانه به صورت اعتباری وجود دارد .

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در جلسه این هفته کمیسیون عمران شورا به موضوع وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت رسیدگی می شود گفت: هزینه های مترو و اتوبوس های شرکت واحد با حضور معاون شهردار بررسی می شود .

وی با بیان این که پیشنهادی از سوی کمیته حمل و ننقل شورا برای بازگشت بلیت های سالیانه به شهرداری داده شده است گفت: مشکلات بلیت های سالیانه در گذشته امکان استفاده نامحدود در این بازده زمانی بود که امکان سو استفاده را فراهم می کرد اما بر اساس پیشنهاد  شورا هر شهروند بر اساس میزان اعتبار خریداری شده طی بازده یک ساله از این کارت های اعتباری می تواند  استفاده می کند .

بهره برداری از پل طبقاتی صدر آخر آبان ماه / سرعت فدای دقت نشد

این عضو شو رای شهر درباره بازدید اعضای کمیسیون عمران از پروژه صدر گفت: بر اساس گفته معاون عمرانی شهردار این پروژه تا پایان آبان ماه آماده بهره برداری است .

وی با اشاره به برخی از انتقادها در خصوص استفاده ازتجهیزات چینی در پروژه صدر گفت: عضوی که این انتقادها را مطرح کرده بود در جریان این بازدید و توضیحات معاون عمرانی شهردار قانع شد .

قناعتی اضافه کرد: ما در این بازدید تاکید کردیم دقت فدای سرعت نشود  و با آرامش این پروژه به بهره برداری برسد.

 

کد مطلب 2172867

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