به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درس گفتارهای پائیزه مؤسسه فرهنگی هنری روزگار نو، درس گفتار «ظهور فلسفه معاصر: ريشههای فلسفه تحليلی» با تدریس علیرضا شفاه چهارشنبه ها از ساعت 16 تا 18 برگزار می شود.
این دوره از چهارشنبه 6 آذرماه آغاز می شود و علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به سایت WWW.Roozegareno.net مراجعه کنند.
شفاه در مقدمه ای که برای این درس گفتار نوشته، آورده است: فلسفه خواندن ما اینطوری است که فلاسفه باستان یونان و قرون وسطی و فلاسفه ماقبل هگل در دورهی جدید و هگل را میخوانیم و ناگهان به دوران معاصر و فلاسفه قرن بیستم میپریم. نتیجهاش هم این است که نمیدانیم مکاتب معاصر فلسفی از کجا آمدهاند و لذا اغلب با چشم بسته در موافقت یا مخالفت با این مکاتب جدل بیفایده و مضر میکنیم. این غفلت در مورد فلسفه تحلیلی مضاعف است.
به رغم این همه لشکرکشی در مخالفت و موافقت با فلسفه تحلیلی، هنوز فلسفه تحلیلی در ایران پدیدهای است که ناگهان از آسمان به زمین افتاده است. هیچ کس از مقام تاریخی آن آگاه نیست و کمتر کسی میداند که چرا برخی فیلسوفان غربی به راه تحلیل زبان افتادند. این درحالی است که این مکتب فلسفی هر روز بیش از روز قبل در محافل رسمی و غیر رسمی علمی و فلسفی گسترده میشود و مخالفان و موافقان پرشورتری پیدا میکند.
در خلال 4 جلسه تلاش خواهد شد مقدماتی درباره مقام تاریخی فلسفه تحلیلی و نسبت آن با دیگر جریانهای فلسفی غرب ارایه شود. از جمله مطالبی درباره مقام تاریخی افکار فرگه، راسل، مور، ماخ و ویتگنشتاین خواهیم گفت. به علاوه تلاش خواهیم کرد نشان دهیم سنت تحلیلی در چه نقاطی از سنت موسوم به قارهای جدا شد و تشخص یافت.
لذا بنا داریم که در جلسه اول با توجه به کتاب ماخ (Analysis of sensations) به سنت تجربه گرایی اطریشی بپردازیم و در جلسه دوم به فرگه و هوسرل، آغازگران دو سنت فلسفی معاصر از کتاب خاستگاههای فلسفه تحلیلی اثر دامت پرداخته خواهد شد و در جلسه سوم به بررسی مکتب کمبریج میپردازیم و در نهایت جلسه چهارم به بررسی کانت و فلسفه تحلیلی از کتاب بازنگری پوزیتیویسم پرداخته خواهد شد.
منبع عمومی این درسگفتار کتاب What is Analytic Philosophy اثر Glock میباشد.
مؤسسه فرهنگی هنری روزگار نو در تهران، خیابان حافظ، بالاتر از تقاطع انقلاب، بن بست حیات، پلاک12، طبقه دوم واقع است. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 88807188 تماس حاصل کنند.
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