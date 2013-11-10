مجتبی داوری در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اكنون حجم آبي كه در اختيار ما است براي اين ميزان فضاي سبز بسيار كم و ناچيز است، اظهار داشت: در برخي عرصه‌ها سهميه بندي آب را در دستور كار قرار داده ايم.

مدير عامل پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري ملاير با اشاره به تنوع بالاي كار در حوزه فضاي سبز عنوان كرد: هدف از توسعه فضاي سبز در كنار حفظ آن، زيباسازي شهر، كاهش هواي آلوده، ايجاد نشاط زيست محيطي و استفاده عموم از اين فضا است كه این امر نيازمند مشاركت و همياري مردم و نهادهاي اجرايي است.

مدير عامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري ملاير همچنین با اشاره به اینکه اكثر چاه‌هاي آب در مناطق جنوبي شهر ملاير واقع شده، گفت: براي آبرساني فضاي سبز بايد مقدار آب مورد نياز را از منطقه جنوبي به مناطق شمالي شهر منتقل كنيم.

داوری بيان داشت: آب 64 نقطه از عرصه‌هاي فضاي سبز ملاير به دليل استفاده از آب شرب قطع شده و با تانكر آبياري مي‌شوند كه این امر بسيار آزار دهنده است.

وی گفت: در این زمینه 75 هكتار از جنگل‌هاي ملاير در فصل جديد به شبكه آبياري قطره اي مجهز مي‌شوند كه علاوه بر صرفه جويي در مصرف آب، ميزان بهره‌وري شبكه آبياري را نيز بالا می رود.

وي ادامه داد: در حال حاضر، لوله‌هاي آبياري در زمين مستقر شده و منتظر نصب ايستگاه پمپاژ هستيم كه به طور حتم، تحول بزرگي در عرصه‌هاي جنگلي ملاير اتفاق مي‌افتد.

وي گفت: حدود چهار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي اين طرح پيش بيني شده و مابقي طرح نيز سال آينده اجرا خواهد شد.