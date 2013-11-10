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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۷

حجی زاده اعلام کرد:

خرید تنها 9 دستگاه اتوبوس طی 4 سال گذشته

خرید تنها 9 دستگاه اتوبوس طی 4 سال گذشته

گنبدکاووس – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری گنبدکاووس اعلام کرد از سال 88 تا کنون توانستیم 9 دستگاه اتوبوس و 10 دستگاه مینی بوس جدید به ارزش 55 میلیارد ریال خریداری کنیم.

حمیدرضا حجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 30 دستگاه اتوبوس و 25 دستگاه مینی بوس برای جابجایی مردم گنبد داریم.

وی ادامه داد: 3 دستگاه اتوبوس فرسوده نیز بر اساس مصوبه شهرداری و توافق بین سازمان و اداره کتابخانه ها قرار است به صورت کتابخانه سیار در سطح شهر، پارکها و محلات قرار گیرد.

حجی زاده تصریح کرد: در طول سال هر هفته جمعه ها 9 دستگاه اتوبوس برای جابجایی نمازگزاران به نمازجمعه اهل سنت و شیعه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: همچنین در طول 18 روز به دلیل مناسبت های مذهبی و اعیاد جابجایی سرویس اتوبوس به صورت رایگاه انجام می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری گنبدکاووس خاطرنشان کرد: کلیه مراسمات کفن و دفن خانواده شهدا، بهزیستی و کمیته امداد به صورت رایگان است.

حجی زاده بیان کرد : این سازمان همکاری لازم را با بسیج، سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی برای مراسماتی که در طول سال برگزار می شود دارد.

وی در پایان بیان کرد: همچنین 2 دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی بوس برای جابجایی مسافران نوروزی و گردشگران به صورت رایگان در نظر گرفته می شود.
 

کد مطلب 2172875

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