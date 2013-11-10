امام حسین(ع) به یزید گذشت نکرد چراکه دین در خطر بود/ مواقعی که نباید گذشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی، شامگاه جمعه در جمع عزاداران هیئت رزمندگان اسلام قم در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) گلزار شهدای علی بن جعفر (ع)، اظهار داشت: در میان ارزش‌های دینی برخی از اعمال کلیدی است و ائمه (ع) همواره بر آن تاکید داشتند که نماز از جمله آن‌ها است و در روایات آمده اگر نماز انسان پذیرفته شد سایر اعمال نیز مورد قبول واقع خواهد شد.



حجت الاسلام رفیعی، بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی موضوعی کلیدی و در صفات نفس نیز، حیا و عفت کلیدی و در عرصه مدیریت نیز شرح صدر مهم و اصل است.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه، با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بارز سیدالشهدا(ع) گذشت و صبر بود افزود: تاج همه کرامات اخلاقی عفو و گذشت است و اگر گذشت نباشد انسان دست به گناهان و جنایات بزرگی خواهد زد.



وی با اشاره به برخی از آیات قرآن در خصوص اهمیت عفو و گذشت بیان داشت: در سوره تغابن امده برخی مواقع زن و فرزند دشمن انسان می‌شوند که اگر وقتی آن‌ها از کارهای خود پشیمان شدند باید آن‌ها را بخشید و سرزنشان نکرد و اشتباهاتشان را پوشید.



حجت الاسلام رفیعی، بیان داشت: شجاعت امام حسین (ع) عجیب و قابل وصف نیست و وقتی با شمشیر وارد میدان می‌شد دشمن هراسان می‌شد و در گودال قتلگاه نیز افراد کمی جرات کردند به ایشان حمله کنند.



استاد حوزه و دانشگاه، با بیان اینکه برخی از زمان‌ها جای گذشت نیست و انسان نباید گذشت کند ادامه داد: بعضی‌ها گذشت را در جایی که نیست اعمال می‌کنند و برخی‌ها نیز در جایی که باید گذشت کرد مقاومت می‌کنند.



جای گذشت در مسائل شخصی است



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه، اضافه کرد: جای گذشت در مسائل شخصی است که اگر کسی به شخصیت انسان توهین و جسارت کرد باید گذشت و بخشش کرد که در زندگی اهل بیت (ع) این گونه گذشت بسیار دیده می‌شود.

وی ابراز داشت: در روایات آمده برخی‌ها همانند نور و با سرعت وارد بهشت می‌شوند که آن‌ها متقین و انسانهای اهل انفاق هستند که در داشتن و نداشتن انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌خورند و از خطای دیگران چشم می‌پوشند.



در سه جا نباید گذشت کرد



حجت الاسلام رفیعی، با بیان اینکه در سه جا نباید گذشت کرد گفت: اول جایی که نباید گذشت جایی است که فردی خطا می‌کند اما به خطای خود اقرار نمی‌کند و بر انجام آن اصرار دارد که در این صورت از این فرد خاطی نباید گذشت کرد.



استاد حوزه و دانشگاه، ادامه داد: نیروی انتظامی هم باید در برخی از مواقع گذشت کند و می‌شود برخی از این جریمه‌ها را که رانندگان به آن اقرار دارند چشم پوشید، چرا ما در کنار عدل، احسان نیز داریم.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه، تاکید کرد: برخی از گذشت‌ها به دین لطمه می‌زند که در این صورت انسان نباید از ان گذشت کند و امام حسین (ع) نیز از یزید گذشت نکرد چرا که دین خداوند در خطر بود.



وی تصریح کرد: اگر گذشت موجب وهن در دین بود و موجب بدبینی مردم و تعطیلی حکم و حدود الهی خواهد شد نباید گذشت کرد.



حجت الاسلام رفیعی، همچنین افزود: در روایات آمده است اگر کسی خواست مومن را خوار و تحقیر کند نباید از او گذشت.



عفو و گذشت از صفات خداوند و انبیاء الهی است



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه، بیان داشت: عفو و گذشت از صفات خداوند و انبیاء الهی است و خداوند نیز در قرآن می‌فرماید، بگذرید و نادیده بگیرید، آیا دوست ندارید خداوند از شما بگذرد.



استاد حوزه و دانشگاه، بیان داشت: اگر غضب خداوند شامل حال انسان شود، در این صورت انسان بیچاره است که وقتی حضرت موسی (ع) به خداوند فرمود چگونه از غضب الهی در آمان باشیم، خداوند فرمود، شما علیه کسی غضبناک نشوید و در این صورت من نیز بر شما خشمگین نمی‌شوم.