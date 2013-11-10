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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

شیخ الملوکی خبر داد:

تداوم بارندگیها در ایلام/ هشدار نسبت به آبگرفتگی معابر و بروز سیلاب

تداوم بارندگیها در ایلام/ هشدار نسبت به آبگرفتگی معابر و بروز سیلاب

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان ایلام گفت: بارندگی هایی که از هفته گذشته در استان آغاز شده تا اواخر هفته جاری نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ الملوکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بارش باران پاییزی بیشتر مناطق ایلام را در برگرفته است این بارش ها طراوت وشادابی خاصی به استان ایلام بخشید.

وی افزود: پیش بینی می شود این بارش ها تا اواسط هفته جاری ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: بررسی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که همچنان سامانه ناپایدار در استان ایلام فعال است و به فعالیت خود تا روز سه شنبه به صورت بارش باران و در برخی نقاط رعد و برق و تگرگ ادامه خواهد داشت.

این مسئول اظهار داشت: در این بارندگی ها انتظار آب گرفتگی معابر و سیل آبی شدن معابر نیز خواهد داشت.

کد مطلب 2172878

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