تداوم بارندگیها در ایلام/ هشدار نسبت به آبگرفتگی معابر و بروز سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ الملوکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بارش باران پاییزی بیشتر مناطق ایلام را در برگرفته است این بارش ها طراوت وشادابی خاصی به استان ایلام بخشید.

وی افزود: پیش بینی می شود این بارش ها تا اواسط هفته جاری ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: بررسی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که همچنان سامانه ناپایدار در استان ایلام فعال است و به فعالیت خود تا روز سه شنبه به صورت بارش باران و در برخی نقاط رعد و برق و تگرگ ادامه خواهد داشت.

این مسئول اظهار داشت: در این بارندگی ها انتظار آب گرفتگی معابر و سیل آبی شدن معابر نیز خواهد داشت.