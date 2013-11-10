آزمون ورود به حرفه مهندسان در خراسان شمالي برگزار مي شود

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همزمان با سراسر کشور در روزهای 21 و 22 آذرماه امسال، آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانان فنی و معماران تجربی سال 1392 در خراسان شمالي نيز برگزار مي شود.

او اظهار كرد: اين آزمون در هفت رشته مهندسی معماری بخش های(نظارت، طراحی و اجرا)، عمران بخش های(نظارت، محاسبه و اجرا )، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک در پایه سه برگزار خواهد شد.

به گفته رمضاني در اين آزمون کاردان های فنی ساختمان نیز در شش رشته کاردانی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهر سازی و نقشه برداری در پایه سه رقابت مي كنند.

وي اضافه كرد: در زمان مذكور آزمون تعین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی در پایه های سه، دو و یک هم جهت ارائه پروانه اشتغال به کار برگزار خواهد شد.

به گفته رمضاني آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانان فنی و معماران تجربی در راستای اجرای مواد 26، يازده و28 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

وي گفت: در این آزمون تنها مهندسانی که سه سال از زمان فارغ التحصیلی و کاردانانی که پنج سال از زمان دریافت مدرک تحصلیی آن ها گذشته است و آن دسته از معماران تجربی كه داراي هشت سال سابقه کار و حداقل سن 26 سال هستند، حق شركت دارند.

رمضاني با بيان اين كه مفاد این آزمون مباحث بیست و یک گانه مقررات ملی ساختمان است، اظهار داشت: مهندسان پس از پذیرفته شدن در این آزمون می توانند پروانه اشتغال به کار از اداره کل راه و شهرسازی استان دریافت نموده و رسما وارد حرفه مهندسی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسي خراسان شمالي در حال حاضر اين سازمان دو هزار و 637 نفر عضو دارد كه اين اعضا در هفت رشته مهندسي عمران، برق، معماري، مكانيك، نقشه برداري، شهرسازي و ترافيك مشغول فعاليت هستند.

بر پايه اين خبر از تعداد كل اعضاي سازمان نظام مهندسي استان در حال حاضر حدود 800 نفر داراي پروانه اشتغال هستند و ساير اعضا نيز براي دريافت پروانه در طول سال در دو آزمون ورود به حرفه مهندسي پايه سه شركت مي كنند و در صورت كسب حد نصاب نمره قبولي، پروانه اشتغال دريافت مي كنند.