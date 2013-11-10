مردان 76 درصد قربانیان رانندگی/ استان فارس رکورددار بیشترین تلفات رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان پزشکی قانونی با انتشارگزاری به تحلیل و بررسی آمار حوادث رانندگی شش ماهه اول امسال پرداخت.



مردان؛ 76 درصد قربانيان حوادث رانندگي شش ماهه اول



بررسي‌هاي انجام شده در گروه آمار سازمان پزشكي قانوني كشور نشان مي دهد كه در نيمه اول سال 92، نه هزار و 911 نفر در حوادث رانندگي كشته شده‌اند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6.6 درصد كاهش يافته است. اين بررسي نشان مي‌دهد كه 76.7 درصد از كشته‌هاي ناشي از تصادفات مرد و 23.3 درصد زن بوده‌اند.



64 درصد تلفات حوادث در محورهاي برون شهري



از كل حوادث رانندگي منجر به فوت در نيمه اول امسال، 64.6 درصد مربوط به جاده‌هاي برون شهري، 26.9 درصد در راه هاي درون شهري، 8.1 درصد در جاده هاي خاكي و روستايي و محل تصادف چهاردهم درصد موارد نامعلوم بوده است. همچنين بيشترين كاهش در اين شش ماه مربوط به تير ماه با 19.2 درصد بوده است.



استان فارس در صدر تلفات حوادث رانندگي



بر اساس اين گزارش استان هاي فارس با 858 نفر، خراسان رضوي با 761 نفر و تهران با 708 نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با 82 نفر و كهكيلويه و بويراحمد با 102 نفر كمترين تعداد كشته‌هاي ناشي ازحوادث رانندگي را داشته‌اند. بيشترين افزايش در مرگ هاي ناشي از حوادث رانندگي نيمه اول سال92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان هاي خراسان جنوبي با 41.2 درصد و كهگيلويه و بويراحمد با 32.5 درصد و بيشترين كاهش مربوط به استان هاي كرمان با 26.9 درصد و يزد با 22.2 درصد بوده است.



رانندگان 40 درصد فوتي هاي حوادث رانندگي

در زمان وقوع تصادف 40 درصد از افراد راننده وسيله نقليه، 21.6 درصد عابر پياده و 36.8 درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده‌اند.



بيشترين تلفات حوادث رانندگي 30 تا 49 ساله اند



از لحاظ سني 10 درصد افراد 10 سال و كمتر، 5.8 درصد 17-11 سال، 27.7 درصد 29-18 سال، 28.4 درصد 49-30 سال، 28 درصد كشته هاي تصادفات 50 سال به بالا داشته‌اند.



خودروي مورد استفاده 39.2 درصد از متوفيات حوادث سواري است



نحوه وقوع تصادف45.1 درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، 21.6 درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر متوفي و 24.5 درصد واژگوني وسيله نقليه بوده است. خودرو مورد استفاده 39.2 درصد از افراد متوفي خودرو سواري، 23.6 درصد موتورسيكلت، 8.6 درصد وانت بار، 3.2 درصد كاميون، كاميونت و تريلي و 1.7 درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است. خودرو درگير با خودرو و يا عابر پياده متوفي در 32.1 درصد موارد خودرو سواري، 15.9 درصد كاميون، كاميونت و تريلي، 9.8 درصد وانت بار، پنج درصد موتورسيكلت و 2.7 درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.



ضربه به سر علت اصلي مرگ در حوادث رانندگي



علت اصلي مرگ 51.6 درصد از افراد ضربه به سر، 24 درصد شكستگي‌هاي متعدد، 8.2 درصد به دليل خونريزي و 10 درصد به دليل علل اشتراكي(موارد داراي بيش از يك علت) بوده است.



نيمي از فوتي هاي حوادث رانندگي در محل حادثه كشته مي شوند



همچنين محل فوت 50.9 درصد از افراد در محل حادثه، 8.1 درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت 39.5 درصد از افراد در بيمارستان بوده است.