به گزارش خبرنگار مهر، حسين مفيدي، صبح يكشنبه در نشست برنامه‌ريزي هفته كتاب در استان يزد اظهار داشت: برگزاري نمايشگاه‌هاي كتاب در اين هفته، جزو اصلي ترين برنامه هاي اداره ارشاد استان يزد است.

وي بيان كرد: نمايشگاه كتاب در تمامي شهرستانهاي استان يزد برگزار مي‌شود و در مركز استان نيز دو نمايشگاه كتاب برپا خواهد شد.

برگزاري دو نمايشگاه كتاب در مركز استان يزد

مفيدي با بيان اينكه نمايشگاه هاي اصلي در ابعاد گسترده تر در هر شهرستان برگزار مي‌شود و به جز اين نمايشگاه اصلي، با همكاري ارگان‌هاي مختلف در مدارس، مساجد و ... نيز نمايشگاه‌هاي در گستره كوچكتر نيز برگزار مي شود.

معاون فرهنگي اداره ارشاد استان يزد با بيان اينكه هم اكنون 240 كتابخانه در كانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد استان يزد وجود دارد و اين كتابخانه ذخيره بزرگي از كتاب هستند، افزود: در اغلب مساجد داراي كانون فرهنگي، در هفته كتاب نمايشگاه كتاب برگزار مي شود.

برگزاري 200 نمايشگاه كتاب در مدارس استان يزد

وي همچنين از برگزاري نمايشگاه كتاب در 200 مدرسه در استان يزد با همكاري ادارات آموزش و پرورش خبر داد و بيان كرد: در اين نمايشگاه‌ها كتاب‌هاي مناسب هر گروه سني و كتبي كه بيشتر مورد كودكان و نوجوانان قرار گرفته و براي آنها جذابيت داشته است، به نمايش گذاشته مي شود.

مفيدي با اشاره به برنامه هاي متعددي كه براي هفته كتاب تدارك ديده شده است، عنوان كرد: بايد تلاش شود اين برنامه ها متناسب با اقشار مختلف مردم و گروه‌هاي سني مختلف باشد و بتواند اغلب افراد جامعه را زير پوشش قرار دهد.

"فرهنگ عاشورا، ايثار و شهادت"، محوريت برنامه‌هاي هفته كتاب است

وي با برشمردن برخي از برنامه هاي هفته كتاب در يزد، خاطرنشان كرد: از آنجا كه هفته كتاب با دهه دوم محرم مصادف شده است، محوريت برنامه هاي هفته كتاب و نمايشگاه‌ هاي كتاب، فرهنگ عاشورا، ايثار و شهادت خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از جمله برنامه هاي هفته كتاب را تجليل از خادمان عرصه كتاب دانست و گفت: در اين هفته از كتابخوانان برتر، كتابداران برتر، كتابخانه هاي برتر، ناشران برتر و .... تجليل مي شود.

رسانه هاي فعال در عرصه ترويج فرهنگ كتابخواني تجليل مي شوند

وي همچنين از رسانه ها نيز به عنوان خادمان عرصه كتاب ياد كرد و افزود: از رسانه هايي كه در انتشار اخبار مرتبط با كتاب و ترويج فرهنگ كتابخواني، تلاش كرده اند،‌ در اين هفته تجليل مي شود.

مفيدي همچنين برگزاري نشست‌هاي نقد و بررسي كتاب با حضور نويسندگان آنها، افتتاح صحافي، اهداي كتاب به كتابخانه‌ها، بازديد از چاپخانه‌هاي كتاب و ... را از ديگر برنامه‌هاي هفته كتاب در استان يزد اعلام كرد.

معاون فرهنگي اداره ارشاد استان يزد همچنين بازديد از كتابخانه هاي استان و افتتاح كتابخانه در كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان يزد را از ديگر برنامه هاي هفته كتاب در استان يزد اعلام كرد.

مفيدي با اشاره به اينكه كتاب و كتابخواني بايد وارد زندگي مردم شود، بيان كرد: همه برنامه هاي هفته كتاب، با توجه به همين اهداف برگزار مي شود.

از 25 آبان ماه تا دوم آذرماه، هفته كتاب تعيين و نامگذاري شده است.