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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۷

صنعتی:

عامل تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در چناران دستگیر شد

عامل تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در چناران دستگیر شد

چناران - خبرگزاري مهر: فرمانده انتظامي شهرستان چناران گفت: مرد جواني كه در اين شهرستان اقدام به تهيه و توزيع مواد مخدر صنعتي شيشه مي كرد دستگير شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قربان صنعتي صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پي گزارشات مردمي مبني بر تهيه و توزيع مواد افيوني توسط سوداگر مرگ در يكي از مناطق شهر چناران موضوع در دستور كار تيمي از ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر پس از يك سري كار اطلاعاتي دريافتند كه اين سوداگر مرگ پس از تهيه مواد از استانهاي جنوبي اقدام به توزيع مواد در سطح شهر مي كند.

وي ادامه داد: تيم پليس مبارزه با مواد مخدر با دريافت اطلاعاتي در خصوص جابجايي مواد توسط اين فرد با هماهنگي مقام قضايي وارد عمل شدند و در يك عمليات ضربتي اورا در مخفيگاهش دستگير كردند.

سرهنگ صنعتي بیان كرد: در بازرسي از محل مقاديري مواد مخدر صنعتي از نوع شيشه، دو دستگاه گوشي تلفن همراه و دو دستگاه موتور سيكلت كشف و متهم 26 ساله پس از بازجويي هاي تكميلي با تشكيل پرونده به مقام قضائي معرفي شد.

کد مطلب 2172895

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