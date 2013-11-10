انتشار 30 مجلد نخست از مجموعه 100 کتاب‌ کودک و نوجوان حوزه هنری تا ماه آینده

محمد حمزه‌زاده، مدیر‌عامل انتشارات سوره مهر در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز چاپ کتاب‌های کودک و نوجوان تولید شده در واحد کودک و نوجوان حوزه هنری خبر داد و گفت: از مجموع آثار رسیده به انتشارات البته تعدادی در حال تصویرگری است، اما به طور قطع از یک ماه بعد، سری نخست این کتاب‌ها چاپ می‌‌شود.

وی تاکید کرد: از یک ماه آینده 30 عنوان کتاب از آثار تالیفی برای مخاطبان کودک و نوجوان که با همکاری بخش کودک و نوجوان حوزه هنری تالیف شده، وارد بازار شده و این تعداد تا پایان سال جاری به 100 عنوان می‌رسد.

حوزه هنری از سال پیش در تدارک تولید و تالیف آثاری ویژه مخاطبان کودک و نوجوان بود که نخستین گروه آن قرار بود زمستان سال گذشته روانه بازار کتاب شود که به دلیل پاره‌‌ای از مشکلات این موضوع به تعویق افتاد.

پیش از این عزت‌الله الوندی از مسئولان واحد ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری تعداد آثار تولید شده و آماده انتشار این واحد را 152 عنوان اعلام کرده بود.

تولید آثار ادبی کودک و نوجوان در قالب طرح انتشار یکصد کتاب از آغاز سال 91 در واحد کودک و نوجوان حوزه هنری کلید خورد و در فاز اول قرار بود این تعداد کتاب در زمستان سال گذشته با حضور مسئولان دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری و شاعران و نویسندگانی که در تولید این عناوین نقش داشته‌اند، رونمایی شود.

این آثار، موضوعات مختلفی را پوشش می‌دهند و از آنجا که در قالب پروژه‌های گوناگونی از جمله «مجموعه‌های کودکانه»، «زندگی معصومین (ع)»، «روزهای انقلاب»، «قصه‌های شیرین ایرانی» (برگردان متون کهن ادبیات فارسی)، «قصه‌های جور واجور»، «داستان‌های طنز» و ... تولید شده‌اند، موضوعات هر اثر به فراخور هر پروژه تعیین شده است؛ ضمن اینکه تعداد زیادی از این مجموعه، دارای موضوع آزاد هستند.